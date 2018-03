Tag der Rettungskräfte ist in der Region einzigartig

+ © Wilczek Vertreter aller Vereine, Verbände und Institutionen, die am 15. April am Tag der Rettungskräfte teilnehmen, trafen sich am Donnerstag in der Innenstadt, um die Veranstaltung zu bewerben. © Wilczek

Werdohl - „Wir sind das Original“ – diesen Stempelaufdruck tragen in diesem Jahr erstmals die Werbeplakate und Flyer, die auf den Tag der Rettungskräfte hinweisen, der am Sonntag, 15. April, von 13 bis 18 Uhr in der Werdohler Innenstadt stattfindet.