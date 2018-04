Tag der Rettungskräfte: Fünf Stunden volles Programm

+ © Wilczek Vertreter von Werdohl Marketing und der sechs teilnehmenden Hilfsorganisationen freuen sich auf die fünfte Auflage des Tags der Rettungskräfte, die am Sonntag in der Innenstadt stattfindet. © Wilczek

Werdohl - Wie sieht die Arbeit der Einsatzkräfte und ehrenamtlichen Helfer bei der Feuerwehr und Polizei, dem Deutschen Roten Kreuz, den Maltesern, der Rettungshundestaffel oder der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft aus? Darüber können sich Interessierte am Sonntag, 15. April, in der Innenstadt informieren und noch dazu in vielen Geschäften einkaufen.