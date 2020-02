Rettungshubschrauber landet auf B229

Verkehr in Werdohl zweimal angehalten

+ © Witt Der Rettungshubschrauber Christoph 8 landete am Dienstagmorgen direkt an der Bundesstraße 229 im Versetal. © Witt

Werdohl – Schwer verletzt bei einem Sturz von einer Leiter in einem Privathaus an der Osmecke wurde am Dienstagmorgen ein Werdohler.