Rettungshubschrauber-Einsatz im MK: Das ist der Grund

Direkt am Lenneufer

+ © Heyn, Volker In Werdohl landete ein Rettungshubschrauber auf dem Bolzplatz an der Goethestraße. Die Feuerwehr sicherte den Landeplatz ab. © Heyn, Volker

Ein Rettungshubschrauber ist am Donnerstagnachmittag in einer Blitzaktion in Werdohl auf dem Bolzplatz an der Goethestraße gelandet.