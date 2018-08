Arbeiter stürzt von einer Leiter

Werdohl - Ein Mitarbeiter der Firma Stauff Im Ehrenfeld ist am Montagmorgen bei einem Arbeitsunfall verletzt worden.

Kurz nach 8 Uhr landete ein Rettungshubschrauber auf dem Firmengelände. Nach Angaben eines Sprechers der Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG war ein Mitarbeiter kurz zuvor von einer Leiter gefallen. In Lebensgefahr sei der Mann zum Glück nicht gewesen, hieß es.

In der vergangenen Woche kam in Werdohl gleich zwei Mal ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Am Freitag hatte sich ein Arbeiter auf dem Gelände von VDM Metals schwer verletzt, als er von einem Gerüst gestürzt war. Einen Tag zuvor war Hubschrauber im Rahmen einer Patientenverlegung angefordert worden.