Vorfreude auf Neuauflage: Repke wird wieder zum Rock-Paradies

Von: Michael Koll

Die fleißigen Helfer sind anhand der einheitlichen Bekleidung zu erkennen: Joachim Hoffmann (einer der Festival-Organisatoren, links) zeigt auf den Rücken seiner Mitstreiterin Birigit Hurst, die eines der Shirts präsentiert. Zwei Helfer haben ihr Shirt für das © verkehrt herum angezogen. Foto: KOLL

Nur noch wenige Tage bis zum zweiten Repke-Rock-Festival: Etwa 60 Karten sind noch im Vorverkauf erhältlich. Kurzentschlossene bekomme auch noch Tickets an der Abendkasse, wenn am Samstag, 5. August, ab 18 Uhr der Hof Repke wieder zum Traumort für alle Rock-Fans aus Werdohl und Umgebung wird.

Werdohl - Die Veranstalter Birgit und Detlef Hurst sowie Joachim Hoffmann rechnen mit 400 Besuchern. Entsprechend groß ist das Team der Helfer, die beim Festival fleißig mit anpacken werden. Damit diese für alle erkennbar sind, erhielten sie jetzt einheitliche T-Shirts mit einem „Repke Rock“-Aufdruck auf dem Rücken.

Die Helferschar soll für einen reibungslosen Ablauf des Festivals sorgen, das am ersten Samstag im August eine Stunde nach Einlass um 19 Uhr beginnt mit dem Akustik-Cover-Duo Any beat counts (ABC). Die Werdohler Sängerin Elisabete Vidal und der Hagener Gitarrist Damian Copp werden – wie auch schon bei der Festival-Premiere – mit zwar leiseren Klängen den Fans gleichwohl gehörig einheizen. Ob Rock-Klassiker oder Euro-Dance-Chartsfutter, die zwei fesseln ihr Publikum erfahrungsgemäß zügig.

Pünktlich nach der „Tagesschau“ sorgt Bronkobeat aus der Nachbarstadt Plettenberg für etwas mehr Lautstärke. Mit Songs von Tom Petty, Thin Lizzy, Whitesnake, den Foo Fighters und vielen anderen sorgt die Coverband für den nächsten Höhepunkt im Programmablauf.

Das Duo ABC – bestehend aus der Werdohlerin Elisabete Vidal und Gitarrist Damian Copp – sind auch bei der Neuauflage der Festivals auf dem Hof Repke dabei. archi © KOLL

Die Lokalmatadore Blue Noize rund um Bassist und Festival-Initiator Joachim Hoffmann stöpseln ihre Instrumente gegen 21.30 Uhr ein. Nach der ersten Hälfte ihres Konzertes, wird 45 Minuten Karsten Bald übernehmen, der als Udo-Lindenberg-Double seinem Idol überraschend nah kommt.

Zum Abschluss kehren Blue Noize dann bis etwa 1 Uhr zurück, um den Zuschauern noch einmal eine ordentliche Portion Hits einzuschenken. Im vorigen Jahr erzeugten sie frenetischen Jubel mit Gassenhauern wie „Here I go again“ (Whitesnake), „The look“ (Roxette), „Over the hills and far away“ (Gary Moore) und „Dein ist mein ganzes Herz“ (Heinz Rudolf Kunze).

Als Sängerin Vidal, die bei Blue Noize ebenso wie bei ABC das Mikrofon in Händen hält, vor zwölf Monaten zum Konzertende ins Publikum fragte: „Dürfen wir im kommenden Jahr das Ganze einfach noch einmal hier machen?“, stand für die meisten Konzertbesucher gleich fest, dass sie auch bei der Zweitauflage des Festival wieder dabei sein wollen. Dieses Mal findet es bewusst eine Woche früher statt, um keine Konkurrenz zum Woge-Fest „Genuss am Fluss“ im Westpark zu bilden.