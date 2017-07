+ © Koll Einen Reformationstag plante jetzt ein Team aus zwölf Beteiligten im Anbau des Gemeindehauses der Christuskirche. Stattfinden werde das Fest am 31. Oktober. © Koll

Werdohl - Das Reformationsjahr findet in Werdohl seinen Höhepunkt am Dienstag, 31. Oktober. Dann gibt es eine Großveranstaltung in der und um die Christuskirche herum, die unter dem Motto „vergnügt. erlöst. befreit.“ steht.