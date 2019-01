Darum ging es bei der Razzia in der Werdohler Shisha-Bar

+ © LS Lounge So sieht es in der Werdohler Shisha-Bar LS Lounge an der Neustadstraße aus. © LS Lounge

Werdohl - Zoll, Ordnungsamt und Polizei hatten am Mittwochabend eine Razzia in der Shisha-Bar an der Neustadtstraße durchgeführt (wir berichteten). Jetzt hat der Zoll Einzelheiten der Durchsuchung mitgeteilt.