Razzia in Werdohl und Lüdenscheid: Mehrfach wird der Zoll stutzig

Von: Maximilian Birke

Der Zoll kontrollierte die eingesetzten Security-Mitarbeiter – hier beim Hallohparkfest und der Extraschicht in Hamm. © mross

Mitarbeiter der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) Hagen des Hauptzollamts Dortmund haben am Freitag, 1. September, eine Razzia im Wach- und Sicherheitsgewerbe durchgeführt. Dabei gab es mehrere Verdachtsmomente gegen Angestellte und gegen Arbeitgeber.

Märkischer Kreis – Die Kontrollen fanden im Rahmen einer bundesweit angelegten Aktion statt. Beamte der FKS Hagen waren dabei auch in Werdohl und in Lüdenscheid im Einsatz. Wie Andrea Münch als Sprecherin des Hauptzollamts Dortmund erläuterte, hatte die Behörde zuvor Veranstaltungen herausgesucht, bei denen Sicherheitskräfte eingesetzt wurden. Diese Veranstaltungen wurden durch die FKS besucht und die dort anwesenden Sicherheitsmitarbeiter befragt.

Bisher kann der Zoll noch keine Städte-scharfen Zahlen herausgeben. Für den Bezirk Hagen, zu dem die Stadt Hagen, der Märkische Kreis und der Ennepe-Ruhr-Kreis zählen, bezifferte Münch, dass insgesamt 64 Arbeitnehmer im Rahmen der Razzia kontrolliert und befragt worden seien.

In fünf Fällen habe sich der Verdacht auf einen Verstoß gegen die Zahlung des Mindestlohns ergeben und in zwei weiteren Fällen der Verdacht auf Leistungsmissbrauch, indem die Arbeitnehmer den leistungsgewährenden Stellen – zum Beispiel dem Jobcenter – ihre Arbeitsaufnahme verschwiegen haben. In einem zweiten Schritt will der Zoll nun die Arbeitgeber von befragten Personen kontrollieren, teilte die Sprecherin mit. So will die Behörde herausfinden, ob sich die Anfangsverdachte bestätigen, und ob Verfahren eingeleitet werden müssen.

Bundesweit befragten die Zollbeamten etwa 6900 Personen zu ihren Beschäftigungsverhältnissen und prüften in mehr als 260 Fällen Geschäftsunterlagen. Dabei ergaben sich bislang in gut 1600 Fällen Hinweise auf Schwarzarbeit. Die Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung durch die Finanzkontrolle trage entscheidend zur Sicherung der Sozialsysteme und Staatseinnahmen bei, betont der Zoll.

Außerdem würden so faire Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen gesichert. Die Zollbeamten führen entweder stichprobenhafte oder vollständige Prüfungen aller Beschäftigten eines Arbeitgebers durch.