Forsthaus: Ölheizung qualmt

Polizei und Feuerwehr hatten am Seniorenheim Forsthaus nicht viel zu tun.

Werdohl - Per Sirene wurden Montag Vormittag die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr von ihren Arbeitsplätzen weg zum Seniorenheim Forsthaus gerufen.

Dort hatte ein Rauchmelder Alarm gegeben, weil es aus der Ölheizung geraucht hatte. Wehrleiter Kai Tebrün betonte, dass es sich damit nicht um einen Fehlalarm gehandelt hatte. Bei so einem Gefährdungspotenzial wird automatisch per Sirene Stadtalarm für alle Freiwilligen ausgelöst. Nachdem die Feuerwehrleute festgestellt hatten, dass Bewohner und Mitarbeiterinnen des Hauses nicht betroffen waren, wurde der Einsatzort an einen Handwerker übergeben.