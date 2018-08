Wohnhausbrand in Werdohl greift auf Waldbäume über

Einsatzkräfte haben Feuer unter Kontrolle

+ © Spies Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte das obere Geschoss des Hauses bereits in voller Ausdehnung. © Spies

[Update 20.07 Uhr] Werdohl - Großeinsatz in Werdohl: An der Straße "Zum Winterhagen" brannte es am frühen Donnerstagabend in einem Wohnhaus. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern.