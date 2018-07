Rasante Fahrweise wird 22-Jährigem zum Verhängnis: Blutprobe und Anzeige

+ © dpa © dpa

Werdohl - Seine rasante Fahrweise mit dem Motorrad wurde einem 22-Jährigen aus Neuenrade jetzt zum Verhängnis, denn eben wegen dieser hielt ihn die Polizei am Mittwoch um 11.58 Uhr auf dem Höllmecker Weg in Werdohl an, um eine Kontrolle durchzuführen.