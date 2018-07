Randale bei "Wurst Wagner": Imbisskundin mit Pommes beworfen

Werdohl - Völlig von der Rolle war ein 48-jähriger Werdohler, der als Kunde des Imbiss „Wurst Wagner“ zum Randalierer wurde.

Offenbar vernebelte eine Alkoholkonzentration von etwa einem Promille ihm das Gehirn, als er begann, eine Kundin des Imbiss mit Pommes zu bewerfen und wild zu beschimpfen. Ein erheblicher Größenunterschied zu einem der herbeigerufenen Polizeibeamten hielt ihn nicht von dem Versuch ab, diesem einen Schlag gegen das Kinn zu versetzen.

Dass die Ordnungshüter den Rucksack des Randalierers durchsuchten, um seine Personalien festzustellen, verbesserte die Stimmung nicht: Weil der 48-Jährige sie weiterhin unflätig beleidigte und versuchte, sie zu schlagen, legten die Beamten ihm Handschellen an.

Sechs Monate Haft auf Bewährung

Auf der Fahrt in den Gewahrsam ging die Randale weiter: Nun forderte der 48-Jährige eine Polizeibeamtin zu sexuellen Handlungen auf und beschimpfte eine ganze Nation: „Sch… Deutsche!“ Was vor dem Amtsgericht in Altena die Frage aufkommen ließ, ob eine Beleidigung, die sich auch gegen den Beleidiger selber richtet, eine Beleidigung mit strafrechtlichen Folgen sein könne.

Doch jenseits dieser nicht endgültig beantworteten Frage blieb genug übrig für einen Strafbefehl: Richter Dirk Reckschmidt schickte dem säumigen Angeklagten einen Bescheid über eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Dem Angeklagten war das zu viel, doch im Amtsgericht Altena gab er nun seinen Widerstand gegen dieses schriftliche Urteil auf, das dadurch rechtskräftig wurde.