Räuberischer Diebstahl: Angestellte verletzt

Werdohl - Eine Angestellte wollte am Dienstagnachmittag zwei Ladendiebe am Verlassen des Marktes hindern. Dabei wurde die Frau verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, hatten die beiden Langfinger um kurz nach 15 Uhr den Netto an der Schlacht betreten. Eine Mitarbeiterin beobachtete, wie sie Schnapsflaschen in ihre Tasche steckten. Kurz vor dem Verlassen der Filiale sprach sie die Täter an. Einem gelang unmittelbar die Flucht. Der Zweite versuchte ebenfalls zu flüchten, konnte jedoch erst festgehalten werden.

Nach einer Auseinandersetzung gelang es ihm schließlich dennoch sich loszureißen und zu flüchten. Die Angestellte wurde hierbei leicht verletzt.

Eine Sofortfahndung der Polizei verlief bisher erfolglos. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

1. Person: Männlich, circa 40 Jahre alt, etwa 173 cm groß, dünn, kurzes, dunkles, welliges Haar, schwarze Jacke, dunkles Shirt, dunkle Hose.

2. Person: Männlich, circa 40 Jahre alt, etwa 178 cm groß, normale Statur, lichtes braunes Haar (fast Halbglatze), brauner Bart um den Mundbereich, schwarze Jacke, hellgraue Sweatshirtjacke, darunter schwarzes Hemd, hellblaue Jeans, brauner Gürtel, hellbraune Stiefelletten.

Wer hat die Tat gesehen oder kann Angaben zur Identität der Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen.