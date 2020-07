Radfahrer bei Unfall mit Sattelzug schwer verletzt

Werdohl – Der Zusammenstoß mit einem Sattelzug endete für einen Radfahrer aus Werdohl mit einem stationären Aufenthalt im Krankenhaus in Lüdenscheid.

Der 69-Jährige fuhr am Donnerstagnachmittag gegen 14.20 Uhr mit seinem Rad im Bereich des Gewerbegebietes auf der Bundesstraße 236 in Richtung Werdohl, als ein 63-jähriger Solinger mit seinem Sattelzug aus dem Husberger Weg nach rechts auf die B 236 ebenfalls in Richtung Werdohl abbiegen wollte.

Dabei missachtete der Lkw-Fahrer das Vorfahrtsrecht des Radlers, der eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Durch den Zusammenstoß und den Sturz auf den Asphalt zog sich der Werdohler schwere Verletzungen zu. Nachdem Unfallzeugen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe geleistet hatten, wurde der Mann zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Lüdenscheid gebracht.

Der Lastwagenfahrer blieb bei der Kollision auf der B 236 unverletzt. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 600 Euro.