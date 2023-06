Radfahren ist in Werdohl kein reines Vergnügen

Von: Volker Griese

Radfahren gilt als besonders klimaschonende und gesunde Art der Fortbewegung. In Werdohl hat sich für Radler manches verbessert, es gibt aber auch noch viel zu tun. © Schmidt/dpa

Bei der Verkehrswende soll das Fahrrad eine wichtige Rolle einnehmen, aber neue Radverkehrsprojekte stoßen auf viele Widerstände. Der Märkische Kreis hat einen „Masterplan Radverkehr“ beschlossen, doch wann die darin enthaltenen Maßnahmen umgesetzt werden, ist offen. Werdohl tüftelt seit Jahren daran, die Lücken der Lenneroute zu schließen. Derweil setzt sich in der Stadt an Lenne und Verse eine ADFC-Ortsgruppe für bessere Radfahrbedingungen ein.

Werdohl – Eine Radtour auf der Lenneroute könnte ein schöner Wochenendausflug sein. An einem oder zwei Tagen könnte man die Strecke durch die Saalhauser Berge, das Ebbegebirge und das Lennebergland bewältigen. Gäbe es da nicht die Lücken, die einem den Genuss verderben.

Die Lenneroute ist ein Radwanderweg entlang der Lenne und wurde im Juni 2005 eröffnet. Sie führt von Winterberg über Schmallenberg, Lennestadt, Finnentrop, Plettenberg, Werdohl, Altena, Nachrodt-Wiblingwerde, Letmathe und Hagen bis nach Wetter. Insgesamt ist dieser größtenteils asphaltierte Radweg 142 Kilometer lang, dabei überwindet er 1800 Höhenmeter. Auf Werdohler Stadtgebiet erstreckt sich die Lenneroute über 15,5 bis 17,1 Kilometer. Ganz genau lässt sich das nicht sagen, denn der Radweg weist dort noch viele Lücken auf, und nicht überall ist schon klar, über welche Trasse er überhaupt einmal verlaufen soll.

Beispielsweise gibt es für den ersten von zehn Planungsabschnitten, in die die Stadt Werdohl die Lenneroute auf ihrem Territorium unterteilt hat, nicht weniger als fünf mögliche Varianten, die zwischen 850 und 3400 Meter lang sind. Herauskristallisiert hat sich für das Stück zwischen Elverlingsen und Dresel nach derzeitigem Stand eine knapp zwei Kilometer lange Variante unmittelbar entlang der B 236. Für eine Umsetzung dieser Möglichkeit ist zwischen Felsen auf der einen und Lenne auf der anderen Seite aber kaum Platz.

Planung nur schrittweise

Die Abschnittbildung soll übrigens eine schrittweise Planung des Radweges unter Berücksichtigung unterschiedlicher Förderprogramme ermöglichen. Für einige Streckenabschnitte konnten auch schon Verbesserungen für den Radverkehr hergestellt werden, andere Bereiche werden noch in Bezug auf die Machbarkeit untersucht. Doch machbare und finanzierbare Lösungen zu finden, um den Radweg möglichst nah an der touristisch attraktiven Lenne entlangzuführen, ist nicht immer einfach.

Zuletzt konzentrierten sich die Planungen auf einen Teil des Abschnitts zwischen dem Rathaus und der Bahnüberführung an der Plettenberger Straße („Posten 40“). Für die Mai-Sitzung des Ausschusses für Umwelt- und Stadtentwicklung hatte die Stadtverwaltung eine erste Planung des Trassenverkaufs hinter der Firma VDM angekündigt. Vorgelegt wurde sie dann aber doch nicht. „Wir stellen die Vorplanung jetzt gerade fertig. Das Ergebnis muss mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW dann noch verhandelt werden“, sagte Thomas Schroeder, im Werdohler Rathaus zuständiger Abteilungsleiter, auf Nachfrage. Auch gehe es zunächst nur um den Abschnitt zwischen Rathaus und Vorthbrücke. Der weitere Verlauf bis zum „Posten 40“ berge noch Probleme.

Welttag des Fahrrads Der Welttag des Fahrrads wird seit 1998 traditionell am 3. Juni begangen. Alle Mitgliedstaaten der UN sind aufgerufen, am Weltfahrradtag die Vorteile des Radfahrens hervorzuheben. Der Welttag des Fahrrads wurde eingeführt, um auf die zunehmende Belastung durch Automobilverkehr hinzuweisen und den täglichen Gebrauch des Fahrrads mehr in den Fokus zu rücken.

Problematisch gestaltet sich auch der Anschluss an den Radweg auf Plettenberger Stadtgebiet. Dort soll die Lenneroute nun nach langen und schwierigen Verhandlungen mit der Oberen Wasserbehörde über eine Strecke von etwa 350 Metern am Ufer der Lenne entlang geführt werden. Was aber noch fehlt, ist die Einigung mit Grundstücksbesitzern, damit der Übergang des Radweges vom Lenneufer in die sich anschließende Wiese vor Teindeln gewährleistet ist.

„Ich gebe keine Prognose ab, ich bin doch nicht verrückt.“

Nicht nur im politischen Raum mehren sich die Stimmen, dass die Entwicklung des Radwanderweges in Werdohl einfach zu langsam vonstatten gehe. Schroeder begegnet diesen Kritikern regelmäßig mit dem Hinweis, dass es für eine intensivere Bearbeitung der Pläne einfach an Personal fehle – sowohl im Rathaus als auch beim Landesbetrieb Straßen.NRW. Eine Vorhersage, wann die Lenneroute auf Werdohler Stadtgebiet durchgehend befahren werden könnte, wagt Schroeder deshalb auch nicht. „Ich gebe keine Prognose ab, ich bin doch nicht verrückt“, sagt er mit Verweis auf die vielen Unwägbarkeiten. Fest steht aber: So kommt die Verkehrswende in Werdohl nur schleppend voran.

Die Lenneroute verläuft zwischen Wetter und Winterberg und führt dabei auch über Werdohler Territorium. © Privat

Beim Fahrradklima-Test des ADFC vor drei Jahren hat Werdohl nur knapp ein Ungenügend verpasst. Die Durchschnittsnote 4,47 verdeutlichte, dass in der Stadt an Lenne und Verse in Sachen Fahrradfreundlichkeit vieles im Argen liegt. Inzwischen habe sich zwar etwas, aber noch lange nicht genug getan, findet Friedrich Hattendorf. Aus der Politik spüre er seit einiger Zeit aber immerhin „etwas mehr Rücken- als Gegenwind“, sagt der Vorsitzende des ADFC-Ortsverbands Werdohl. Als verkehrspolitischer Verein und als Fahrradlobby setzt sich der ADFC für die konsequente Förderung des Fahrradverkehrs ein.

„Aus der Poliitik spüren wir seit einiger Zeit etwas mehr Rücken- als Gegenwind.“

In Werdohl gebe es positive Ansätze wie beispielsweise die Freigabe der Fußgängerzone und die Aufhebung der Einbahnstraßenregelung in der Friedenstraße für Radfahrer. Für verbesserungswüridg hält Hattendorf aber die Radverkehrsverbindungen in die Nachbarkommunen. Dabei komme es auf eine gute Vernetzung an, denn: „Einzelne Radwege ohne Anbindung bringen dem Radverkehr wenig.“

Eine halbwegs vernünftige Verbindung gebe es nur nach Neuenrade, findet der ADFC-Ortsvorsitzende. Allerdings solle der offizielle Radweg auch besser über den Klosterweg und den Haselweg anstatt über die Hartmecke geführt werden – trotz eines Umwegs von etwa 500 Metern. In der Hartmecke drohe nämlich eine Kollision zwischen Radlern und Rettungsfahrzeugen.

Und noch etwas ist Hattendorf ein Dorn im Auge: „SUV-Fahrer halten sich nicht an Parkplatzmarkierungen“, sagt er. „Durch zu großzügigen Abstand zum Straßenrand machen sie Straßen unnötig schmaler“, erläutert er und wünscht sich, dass das Ordnungsamt gegen so etwas vorgeht.

Einen Wunsch hat auch Hattendorfs ADFC-Vorstandskollege Hans Werner Steiger noch: „Vernünftige Abstellmöglichkeiten für Fahrräder.“ Unter „vernünftig“ versteht er solche Fahrradständer, die die Räder schonen, vor allem aber effektiv vor Diebstahl schützen.

Fahrradfaule Werdohler

Aber interessiert all das eigentlich eine nennenswerte Zahl von Werdohlern? Am ADFC-Fahrradklimatest haben sich 2022 nur so wenige Werdohler beteiligt, dass die Stadt gar nicht erst in die Wertung gekommen ist. Hattendorf und Steiger vermuten, dass dieses Zufriedenheitsbarometer der Radfahrenden in der Öffentlichkeit zu wenig wahrgenommen worden sei. Richtig erklären können sie das Desinteresse der Werdohler aber auch nicht.

Die Aktion Stadtradeln, die in der vergangenen Woche im Märkischen Kreis zu Ende gegangen ist, wäre für Werdohler eine gute Möglichkeit gewesen, den Umstieg aufs Rad einmal für einen längeren Zeitraum – drei Wochen – auszuprobieren. Genutzt haben sie gerade einmal etwas mehr als 100 Personen; infolgedessen landete Werdohl erneut nur auf einem der hinteren Plätze im Kreis.

„Werdohl ist ein wenig fahrradfaul“, stellt deshalb auch Meike Heß fest, die die Aktion als Klimaschutzmanagerin der Stadt begleitet. Sie weiß aber auch, dass Radfahren in Werdohl aufgrund der Topographie und der Radinfrastruktur kein reines Vergnügen ist.

„Durch die Nutzung von Fahrrädern steigt die Lebensqualität in einer Stadt.“

Heß plädiert deshalb dafür, bei zukünftigen Straßenbaumaßnahmen immer auch an Radfahrer zu denken, beispielsweise an Steigungen Sicherheitsstreifen für Radler einzurichten. Denn um die Verkehrswende zu schaffen, hält sie das Fahrrad für unverzichtbar, auch wenn diese Einsicht noch nicht alle Teile der Gesellschaft erreicht habe. „Das wandelt sich aber langsam, auch durch den Pedelec-Boom“, glaubt Heß.

Traum von einer Seilbahn

Wichtig sei der Umstieg vom Auto aufs Fahrrad nicht nur, aber vor allem, um CO 2 einzusparen. Heß verweist auf Zahlen des Bundesumweltamtes, nach denen durch Radnutzung gegenüber der Autonutzung 160 Gramm Treibhausgas-Emissionen pro Personenkilometer eingespart werden können. „Wer für den Arbeitsweg von fünf Kilometern vom Auto aufs Fahrrad umsteigt, kann also im Jahr rund 300 Kilogramm CO 2 -Emissionen verhindern“, rechnet die Klimaschutzmanagerin vor. Außerdem spare man etwa 140 Liter Benzin. Heß betont noch einen positiven Nebeneffekt, der durch weniger Lärm, Abgase und Flächenverbrauch entstehe: „Durch die Nutzung von Fahrrädern steigt die Lebensqualität in einer Stadt.“

Meike Heß träumt noch von einer Seilbahn, mit der sich die Höhenunterschiede in Werdohl überwinden ließen. „Die wäre fast klimaneutral“, sagt sie, weiß aber auch, dass ein solches Transportmittel für Werdohl wohl Utopie bleiben wird. Realistischer erscheint ihr die Einrichtungen von Mobilstationen, an denen verschiedene Verkehrsträger – auch Fahrräder – miteinander verknüpft werden könnten. Auch die Lademöglichkeiten für Pedelecs könnten ausgebaut werden, wünscht sie sich. „Das ist aber nicht nur eine Aufgabe der Stadt“, würde sie dabei auch gerne Einzelhändler und Gastronomen in die Pflicht nehmen.