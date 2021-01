Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche eröffnet Praxis im MK

Starke Nachfrage erwartet

+ © Kulder Der Kinder- und Jugendpsychotherapeut Julian Kulder macht sich gerade mit einer Ptraxis in Werdohl selbstständig. © Kulder

In Ütterlingsen eröffnet in diesen Tagen ein Kinder- und Jugendpsychotherapeut seine Praxis. Berufliche Erfahrungen hat er in einem Krankenhaus am Rande des Ruhrgebiets gesammelt. In Werdohl schließt er eine Versorgungslücke.