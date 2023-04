Prominenter Besuch: Ziemiak und Lugk beim türkischen Kinderfest

Von: Michael Koll

Die türkischen Kinder und Jugendlichen trugen unter anderem Gedichte vor – vor dem Porträt des türkischen Staatsgründers Kemal Atatürk. © Agentur

„Das sieht toll aus von hier oben“, rief Bürgermeister Andreas Späinghaus. Der Sozialdemokrat erklärte: „Ein voller Festsaal Riesei ist ein ganz seltener Anblick“. In der Tat waren so viele Menschen zum „Internationalen Kinderfest“ des Türkischen Elternvereins gekommen, dass etliche Besucher noch auf den Treppenstufen zum Saal saßen – oder sie drängten sich an die Mauern entlang der Aufgänge links und rechts.

Werdohl – Als Stadtoberhaupt Späinghaus seine kurze Rede Augenblicke später mit einem Gruß in türkischer Sprache abschloss, erhielt er einen Sonderapplaus von allen Anwesenden. Zu diesen zählte auch SPD-Bundestagsabgeordnete Bettina Lugk, der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Paul Ziemiak sowie der Generalvizekonsul Emre Öngel aus Essen.

Sie alle wurden begrüßt von der Vorsitzenden des Elternvereins: Belma Bektas-Kilic erklärte, dass am 23. April 1920 erstmals das Parlament der noch jungen türkischen Demokratie tagte. Seither wird auf Anregung des Republikgründers Kemal Atatürk an diesem Datum stets ein Kinderfest begangen.

In Werdohl war dies am Wochenende nun seit 2019 erstmals wieder der Fall. Nach der Corona-Zeit betonte Bürgermeister Späinghaus: „Die Opfer der Pandemie waren in erster Linie die Kinder“. Er ergänzte: „Wir dürfen als Gesellschaft die Kinder nicht vergessen“.

Erinnern wollten sich die Veranstalter des Festes jedoch auch an die Geschädigten des Erdbebens in der Türkei, weshalb alle Einnahmen des Kinderfestes im Festsaal Riesei an diese gespendet werden, verriet Cigdem Kemiz, die die Veranstaltung moderierte.

Es folgten zahlreiche Auftritte von Mädchen und Jungen, die auf der Bühne sangen, Gedichte vortrugen oder Tänze aufführten. Auch ein Schauspiel des türkischen Pendants der Till-Eugenspiegel-Geschichte wurde gezeigt.

Moderatorin Kemiz interviewte einige der Kinder, die zum Programm beitrugen. Von ihnen wollte sie wissen, welche Berufswünsche sie hätten – und sie war ganz begeistert, nicht „TikTok-Influencer“ als Antwort zu bekommen. Stattdessen verkündeten die Zweitklässler, die Gedichte aufgesagt hatten, dass sie später Lehrerin, Soldat, Polizistin oder Ärztin werden wollten.

Nach einer einstündigen Pause beteiligten sich auch das Kinderorchester der Musikschule Lennetal unter der Leitung von Sebastian Hoffmann sowie die Tanzgruppen Dancing Cats und Tanzmäuse vom DJK Westfalia Werdohl unter der Leitung von Maria Lohmann an dem Bühnenprogramm.