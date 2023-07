Prominenter Besuch bei Geburtstagsfeier des Schalke-Fanclubs

Von: Michael Koll

Sportliche Abwechslung zu Fachsimpelei und Gaumenschmaus: Beim Riesendart stellten die Fest-Besucher ihr fußballerisches Können unter Beweis. © KOLL

Schalke-Fanclub Königsblau Werdohl plaudert mit Klaus Fischer und Rüdiger Abramczik

Werdohl – Wenn ein Fanclub eines Bundesliga-Fußballvereins einen runden Geburtstag feiert, kommen nicht immer Stargäste. Doch wenn dann sogar zwei kommen – und beide sind Hochkaräter – dann strahlen die Augen der Anhänger vor Glück. Diesen Effekt erzielten am Samstagnachmittag Rüdiger Abramczik und Klaus Fischer. Die beiden Schalke-Legenden besuchten den S04-Fanclub Königsblau Werdohl auf dem Hof Kohlhage an der Deipschlade, die dort ihr 30-jähriges Bestehen mit einem Sommerfest feierten.

Fanclub-Vorsitzender Tom David war dementsprechend überglücklich: „Die beiden sind klasse in ihrem Videocast. Dort nehmen sie wirklich kein Blatt vor den Mund.“ Und das taten sie auch bei ihrer zweistündigen Stippvisite im Sauerland nicht – das wurde allen Gästen recht schnell klar.

Blau-weiße Wegweiser durch den Wald

„Wir wollten schon umdrehen“, sagte Fischer, als er aus dem Auto stieg. Abramczik beruhigte die Fans allerdings sofort: „Ach was, der Klaus ist ein Super-Fahrer.“ Und die Königsblau-Werdohl-Mitglieder hatten gute Vorarbeit geleistet; der Weg durch den Pungelscheider Wald war mit blauen und weißen Luftbällen markiert. Und so wussten die früheren Kicker jederzeit, dass sie eben doch noch auf dem rechten Weg sind.

Zufrieden waren sie also fast rundherum. Lediglich mit dem beim Fest gereichten Bier waren sie so ganz und gar nicht einverstanden: Als wahrer Schalker kommt einem eben nur eine Marke ins Glas – doch der Partyservice Kohlhage schenkte ein Konkurrenzprodukt aus. Das Essen indes kam bei den zwei einstigen Ballkünstlern richtig gut an.

Die beiden bekannten Gäste nahmen kein Blatt vor den Mund: Rüdiger Abramczik und Klaus Fischer (sitzend im Vordergrund) bezogen Stellung zur aktuellen Situation ihres Herzensvereins. © Privat

Und dann legten sie los: „Wenn wir wieder aufsteigen“, sagte Fischer vorsichtig, „brauchen wir einen mutigen Trainer.“ Und er ließ keinen Zweifel daran, dass der Abstiegstrainer Thomas Reis in seinen Augen eben das nicht gewesen ist.

Sein Kollege Abramczik hörte einen Fan den A-Jugend-Trainer Norbert Elgert loben und ereiferte sich sofort: „Elgert ein guter Trainer? Ich glaube, ich kriege Kopfschmerzen“, polterte er.

Doch damit nicht genug, hatte er doch auch eine klare Meinung zu einem der jüngsten Abgänge aus dem Profikader des Zweitligisten: „Wie kann ich Rodrigo Zalazar für fünf Millionen Euro verscherbeln?“, fragte er. Und bekräftigte sogleich: „Der ist doch mindestens 25 Millionen Wert, wenn nicht sogar 50.“

Überraschung für die Gründungsmitglieder

Die gut 50 anwesenden Fans – darunter auch einige aus Affeln sowie Marl, die an diesem Tag zu Gast bei Königsblau Werdohl waren – nickten allesamt. Wenn Fischer und Abramczik im Verein Schalke 04 noch etwas zu sagen hätten, die Sauerländer Knappen-Anhänger wären noch einmal mehr von ihrem Verein überzeugt.

Rüdiger Abramczik (links) und Klaus Fischer (2. von rechts) überreichen gravierte Biergläser an die Gründungsmitglieder Michael (2. von links) und Martin Herberhold (rechts). © Privat

Angefangen hatte der heimische Fanclub vor drei Jahrzehnten mit 13 Mitgliedern. Zwei der Gründungsmitglieder – die Geschwister Michael und Martin Herberhold – sind auch noch heute dabei. Und sie wurden vom Vorsitzenden Tom David überrascht, der ihnen durch die beiden Stargäste eigens gravierte Biergläser überreichen ließ. Die Freude war den Geehrten anzusehen. Königsblau Werdohl hat heute 80 Mitglieder.