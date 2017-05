Promille-Fahrt führt ins Gefängnis

+ © picture alliance / dpa Für seine sturzbetrunkene Autofahrt im vergangenen Juni verbringt der 28-jährige Werdohler nun zehn Monate im Gefängnis. © picture alliance / dpa

Werdohl - Sturzbetrunken und zudem ohne Fahrerlaubnis hat ein 28-jähriger Werdohler am 23. Juni 2016 um kurz vor Mitternacht vergeblich versucht, sein Auto von einer Gaststätte nach Hause zu steuern. Die Fahrt endete an einem anderen Auto, das an der Brückenstraße in Eveking geparkt war. Es erlitt einen Totalschaden, der später auf 10 600 Euro beziffert wurde.