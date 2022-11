Vielfalt in Werdohl abbilden

Von: Carla Witt

Für Toleranz, gegen Rassismus und Antisemitismus: Unter anderem dafür steht nicht nur die derzeit viel beachtete One-Love-Binde. Auch in Werdohl wollen heimische Akteure gemeinsam mit dem Kommunalen Integrationszentrum (KI) Märkischer Kreis ein klares Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung setzen. © Bruno Fahy/dpa

Ein Fotoprojekt und ein Amberbaum sollen als Zeichen der Solidarität dienen.

Werdohl – Sie werben für Toleranz, richten sich gegen Rassismus und Antisemitismus: Die Aktionen der Vielfalt, die bald auch in Werdohl sichtbar werden sollen. Die Vorbereitungen hinter den Kulissen haben bereits begonnen.



Nachdem Anfang dieses Jahres muslimische Gräber in Iserlohn geschändet wurden, beschloss der Facharbeitskreis Integration, der vom Kommunalen Integrationszentrum (KI) Märkischer Kreis ausgerichtet wird, gemeinsam im gesamten Kreisgebiet Zeichen für Solidarität und Integration zu setzen.



Bisher zwei Fototermine

In Kooperation mit Werdohls Integrationsbeauftragtem Michael Tauscher sowie den Vertretern der Migrantenselbstorganisationen entschied sich das KI-Team unter anderem, ein Fotoprojekt in Werdohl zu realisieren. Bisher hätten zwei Fototermine stattgefunden: während des Sommerfestes der Beratungsstelle EfA (Europa für alle) sowie im Rahmen des Wochenmarktes. Bei dieser Gelegenheit habe Bürgermeister Andreas Späinghaus die Organisatoren tatkräftig unterstützt.



Collage an exponierter Stelle

„Ziel des Fotoprojektes ist es, Werdohler Bürgerinnen und Bürger zu fotografieren, um die Vielfalt und Diversität der Stadt abzubilden“, unterstreicht Alexander Bange, der Pressesprecher des Märkischen Kreises. Unter dem Motto „Wir sind Werdohl“ sollen zum Abschluss Fotos in einer Collage gebündelt, auf ein großes Plakat gedruckt und an exponierter Stelle aufgehängt werden. Wo die Collage ihren Platz finden soll, steht momentan noch nicht fest.



Alexander Bange berichtet weiter: „Auf den Fotos sind unter anderem der Bürgermeister der Stadt Werdohl zu sehen, Vertreter der Migrantenselbstorganisationen (MSO) und viele verschiedene Bürgerinnen und Bürger mit unterschiedlichen Wurzeln – Jung und Alt, Frauen, Männer und Kinder – zu sehen.“



Amberbaum soll an der Lenne wachsen

Ein weiterer Projektbaustein soll in Werdohl am Donnerstag, 8. Dezember, realisiert werden: Dann wollen der Bürgermeister, Vertreter der Stadt, der Beratungsstelle EfA, Casemanager, Ehrenamtliche und verschiedene Vertreter der MSO um 15 Uhr auf dem Goethespielplatz direkt an der Lennespange einen Baum pflanzen. Dazu teilt Bange mit „Es handelt sich um einen Amberbaum, resistent gegen Wärme, Trockenheit und vieles mehr. Er hat ein ausgesprochen lang anhaltendes und schönes, farbenprächtiges Blätterwerk.“ Alle Interessierten sind eingeladen, an dieser Baumpflanzaktion teilzunehmen und so ebenfalls ein Zeichen zu setzen.



Viele Aktionen im Kreisgebiet

Im Laufe der vergangenen Monate seien im Kreisgebiet zahlreiche Projekte der Vielfalt verwirklicht worden: In Iserlohn sei der Tag gegen Rassismus und für Courage an der Städtischen Gesamtschule Iserlohn-Gerlingsen zum „Projekttag Vielfalt“ weiterentwickelt worden. Die Schülerinnen und Schüler der verschiedenen Klassen näherten sich dem Thema auf unterschiedliche Weise. So seien beispielsweise Stop-Motion-Filme gedreht, Plakate und Flaggen entworfen oder T-Shirts bemalt worden. „Unter dem Schulmotto ,Alle anders – Alle gleich’ entstand zudem noch eine bunte Fotocollage“, ergänzt Bange.



In Kooperation mit Akteuren der kommunalen Verwaltungen seien in den einzelnen Kommunen darüber hinaus weitere Aktionen umgesetzt worden. So hätten in einigen Städten und Gemeinden Feste für Neuzugewanderte stattgefunden. „Geflüchtete Familien aus der Ukraine konnten auf diese Weise mit den Familien aus der aufnehmenden Kommune Kontakte knüpfen“, schildert der Kreis-Pressesprecher weitere positive Effekte.



Ein Leitgedanke verbindet alle Aktionen

Andernorts seien Familienfeste veranstaltet worden, um Menschen jeden Alters die Möglichkeit zu geben, ein friedvolles Beisammensein zu genießen und einen verständnisvollen Austausch der Kulturen zu erfahren. Alexander Bange: „Alle Aktionen zeigen dabei den übergeordneten Leitgedanken auf: Unsere Gesellschaft ist vielfältig.“



Sämtliche Aktionen seien mithilfe des Landesprogramms Komm-an NRW umgesetzt worden.