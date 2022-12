Probleme bei der Schwimmausbildung: Wasser für Nichtschwimmer zu kalt

Von: Carla Witt

DLRG und Schwimmverein bieten im Werdohler Hallenbad Seepferdchen-Kurse an. Doch die Wassertemperatur, die im Zuge der Energiekrise abgesenkt wurde, erschwert den Ehrenamtlern ihre Arbeit: Viele Kinder frieren. © witt

Neue Probleme bei der Schwimmausbildung wurden jetzt bei einer Sitzung des Sportausschusses bekannt. Nicht nur, dass es nach Corona einen riesigen Ausbildungsstau gibt und an Personal fehlt: Auch die Energiekrise hat nun negative Auswirkungen.

Werdohl – Schülerinnen und Schüler der Albert-Einstein-Gesamtschule sollen helfen, das Nichtschwimmer-Problem in Werdohl in den Griff zu bekommen. Während der Sitzung des Sportausschusses am Dienstag wurde erneut deutlich, dass die heimischen Vereine SV 08 und DLRG erheblich mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen haben. Und auch die Energiekrise bereitet bei der Nichtschwimmer-Ausbildung Schwierigkeiten.

Man habe bereits im kleinen Kreis zusammengesessen und über Hilfe für die Vereine nachgedacht, berichtete Ausschussvorsitzender Christoph Plaßmann (CDU). „Die Möglichkeiten im Werdohler Hallenbad sind begrenzt“, stellte er fest. Das Bad werde zu 15 Prozent von Vereinen, zu 35 Prozent von Schulen und zu 50 Prozent von der Öffentlichkeit genutzt.

Die personelle Situation der Bäderbetriebe sei nicht optimal – und auch die Vereine könnten nicht unbegrenzt auf ehrenamtliche Helfer zurückgreifen. Doch nicht etwa ein Helfermangel bereite den Vereinen momentan die größten Sorgen, erklärte Andreas Blöink, 1. Technischer Leiter des SV 08.

„Unser Hauptproblem ist im Moment die Wassertemperatur“, sagte er mit Blick auf die Sparmaßnahmen im Zuge der Energiekrise. Das Wasser im Hallenbad Ütterlingsen sei um zwei Grad auf 26 Grad Celsius abgesenkt worden. Blöink berichtete von 80 Kindern auf der Warteliste: Die meisten seien fünf bis sechs Jahre alt, also noch nicht im Schulalter.

„Sie sind noch klein, frieren relativ schnell, müssen dann Pause machen und warm duschen, damit sie überhaupt noch weitermachen können.“ Das sei mit Blick auf das Einsparen von Energie natürlich keineswegs optimal.

„Etwa ein Drittel der Eltern hat Neopren-Anzüge gekauft“, schilderte Blöink einen Lösungsversuch, der letztlich aber in den meisten Fällen scheitere: „Wenn die Kinder auf die Toilette müssen, kommen sie kaum allein aus ihren Anzügen raus. Dann passieren auch schon mal Malheure.“

Das Schlimmste sei aber, dass einige Kinder Angst vor dem Schwimmen bekämen, „einfach, weil es zu kalt ist“. Auch müssten die Kurse zeitlich deutlich ausgeweitet werden, weil die Kinder nicht lange im Wasser bleiben könnten. „Wir benötigen anstatt der zehn geplanten Stunden teilweise 20.“ Somit würden die Folgekurse nicht wie geplant beginnen und müssten verschoben werden. Das nahmen die Kommunalpolitiker zur Kenntnis – weitere Diskussionen über eine mögliche Lösung fanden jedoch nicht statt.

Plaßmann hakte nach, ob es den Schulen möglich sei, die Vereine bei der Schwimmausbildung zu unterstützen. Britta Schwarze, Leiterin der Martin-Luther-Grundschule, antwortete stellvertretend für die Rektorinnen aller Werdohler Grundschulen – unterstrich aber, dass die Situation der Schule in Ütterlingsen nicht mit den anderen vergleichbar sei. „Wir können im vierten Schuljahr ein Jahr Schwimmen anbieten – das ist Luxus.“

Die Doppelstunde könne aufgrund des kurzen Weges zum Bad jeweils sehr gut genutzt werden. „Bei uns erreichen alle Kinder die Schwimmfähigkeit“, betonte Schwarze.

Das gelte aber nicht für alle Grundschulen, denn: „Wir haben alle ein Lehrerproblem.“ Auf Honorarkräfte könne man beim Schwimmunterricht nicht zurückgreifen. Deshalb sei es auch nicht möglich, Vereine personell zu unterstützen.

Sven Stocks, Leiter der Albert-Einstein-Gesamtschule, bot an, ein Projekt, das vor der Corona-Pandemie geplant war, nach Möglichkeit noch einmal zu reaktivieren: Interessierte Gesamtschüler, die über eine Sporthelfer-Ausbildung verfügen, sollten so geschult werden, dass sie die Vereine bei der Ausbildung von Nichtschwimmern unterstützen könnten.

„Allerdings müsste sich ein solches Projekt auf die Ferien konzentrieren“, sagte Stocks. Zudem müsse er zunächst prüfen, ob es jetzt noch interessierte und geeignete Schüler gebe. „Ich bin diesbezüglich aber zuversichtlich“, meinte Stocks.