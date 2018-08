Probeanstrich für Vordächer in der Innenstadt

+ © Griese Die Vordächer an der Freiheitstraße sollen in diesem Jahr einen neuen Anstrich erhalten. © Griese

Werdohl - Die Stadt Werdohl möchte in diesem Jahr die vor fast 30 Jahren errichteten Vordach-Konstruktionen an der Freiheitstraße und an der Bahnhofstraße neu anstreichen lassen.