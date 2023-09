Privat-Unis sind neue Konkurrenz: Berufsorientierungsmesse findet wieder statt

Von: Peter von der Beck

Teilen

Den akutellen Planungsstand für die Bom präsentierten Jörg Wierig gen. Schärf von der Flüchtlingsbetreuung der Stadt Werdohl, Sandra Horny, Geschäftsführerin des Stadtmarketings Neuenrade, Michael Tauscher, Integrations- und Demografiebeauftragter der Stadt Werdohl, sowie Werdohls Wirtschaftsförderer Andreas Haubrichs (von links). © von der Beck

Die Ausbildung hat seit Jahren einen schweren Stand – in der heimischen Region spüren dies vor allem Handwerks- und Industriebetriebe. Seit Langem klagen sie nicht nur über Fachkräfte- sondern auch über Azubimangel. Und die immer beliebter werdenden Privat-Unis verstärken nur die Konkurrenz.

Werdohl/Neuenrade – Gerade die heimische Industrie muss sich kreativ zeigen, besondere Boni bieten und sich auf Messen wie der Berufsorientierungsmesse (Bom) präsentieren. Doch auch hier ist die Konkurrenz groß und auch die Universitäten sind mittlerweile vertreten.

Die Macher der Bom können sich nicht über die Zahl der Firmen und Institutionen beschweren, die für Nachwuchs werben wollen. 49 Aussteller tummeln sich am Dienstagabend, 26. September, von 17 bis 19 Uhr und am Mittwoch, 27. September, von 9 bis 15.30 Uhr im und am Festsaal Riesei.

„Wir platzen aus allen Nähten, wir mussten auch draußen alles belegen, auch Plätze ohne Dach“, hieß es quasi unisono von Sandra Horny (Stadtmarketing Neuenrade), Michael Tauscher (Integration und Demografie, Stadt Werdohl) und Andreas Haubrichs, ebenfalls von der Stadt Werdohl. Auch Jörg Wierig gen. Schärf, von der Flüchtlingsbetreuung der Stadt Werdohl war mit im Boot.

Ein weiteres Zeichen für den Mangel an jungen Leuten und generellem Mangel an Arbeitskräften ist, dass sich ganz offensichtlich der Kreis der Bom-Aussteller regional erweitert hat und sich inzwischen auch Privat-Unis und Privatschulen in den Kampf um die jungen Köpfe einreihen. Firmen mit Standorten in Iserlohn oder auch Sundern sind auch mit dabei. So bestätigte Michael Tauscher: „Private Hochschulen – das ist im Kommen.“

So ist auch die internationale Berufsakademie Bochum dabei oder die Technische Hochschule Georg Agricola – ebenfalls aus Bochum.

Ansonsten dominiert allerdings die Industrie die Jobmesse. „Typisch für die Region“, hieß es. Auch der Pflegebereich ist vertreten. Es gibt Angebote: „Liebeskind ist mit Betrieb und Schule dabei. Und auch die Märkischen Kliniken.“ Ansonsten sind natürlich wieder die Berufskollegs vertreten, die Agentur für Arbeit oder auch das Finanzamt. Strukturell gesehen sind große und kleine Mittelständler sowie der eine oder andere Handwerker wieder dabei, aber auch Konzerne wie Vossloh.

Vom iPhone zum „Xmas Xtra Cash“

Zusätzlich zu ihrem Angebot einer fundierten, dualen Ausbildung lassen es einige Unternehmen beim Werben um die jungen Menschen zumindest bei der Präsentation der Leistungen ordentlich krachen.

So bietet die Plettenberger Firma E. Winkemann Präzisionsstanzteile ihren Azubis als Startbonus ein iPhone, darüber hinaus Übernahmegarantie, überdurchschnittliches Gehalt, Bonuszahlungen bei guten Leistungen, Rabatt in einem Sportstudio, Urlaubsgeld und „Xmas Xtra Cash“, die moderne Variante eines extra Weihnachtsgeldes.

Auch „jährliche Ausflüge aller Azubis“ werden beworben. Die Unternehmen müssen heutzutage eben mehr sein, als reine Produktionsstätten. Kreativ wird daher überall um Nachwuchs geworben.

Die Jugendlichen werden von den Schulen in der Regel gut auf die Bom vorbereitet, die Broschüren sind für die jungen Interessenten umfassend und übersichtlich ausgestattet, enthalten zu jedem Aussteller einen Kurzsteckbrief und Kontakte. Bewerbungsfotos können übrigens auch kostenfrei am Mittwoch auf der Bom gemacht werden.

Allerhand, was Jugendlichen heuer geboten wird. © von der Beck, Peter

Und es gibt noch einen Aspekt zu berücksichtigen: Nicht nur Jugendliche sind angesprochen. Ausdrücklich am Abend zuvor können alle – ob Eltern mit ihren Jugendlichen, Umschüler und Jobsucher aller Art – sich bei der Jobmesse umschauen.

Vielleicht ist das auch eine Chance für Einwanderer mit noch frischem Migrationshintergrund, sich über die Möglichkeiten und Vorteile des dualen Ausbildungssystems zu informieren. Michael Tauscher, mit im Organisationsteam und für die Bereiche Integration und Demografie zuständig, betont, dass es nicht einfach sei, hier strukturell etwas in Sachen Ausbildungsvorbereitung zu tun.

Die Vorbildung und Vorstellungen der jungen Einwanderer und Flüchtlinge seien total unterschiedlich und völlig anders, als das deutsche System. „Unsere Ausbildungssystem ist denen sehr, sehr fremd.“

Ukrainer besuchen überwiegend Unis

Intensiv musste sich Tauscher dabei zum Beispiel in das ukrainische Bildungssystem einarbeiten. Dort seien zum Beispiel 70 (!) Prozent der jungen Leute in den ukrainischen Universitäten eingeschrieben. Den klassischen Handwerker oder Maschinisten wird man hier natürlich nicht finden.

Generell seien junge Einwanderer zudem mit unterschiedlichsten Vorbildungen ausgestattet. Und es gebe da auch ganz andere Bildungsmaßstäbe, sagte Tauscher.