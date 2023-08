„Schnuppern“ am Kletterfelsen: Premiere für neue Veranstaltung „Aktiv an der Lenne“

Am 26. und 27. August

Schnupperklettern ist am Sonntag, 27. August, im Rahmen der neuen Veranstaltung „Aktiv an der Lenne" möglich. Organisiert wird der Programmpunkt durch die Kletterwelt Sauerland.

Schon am nächsten Wochenende, 26. und 27. August, findet mit „Aktiv an der Lenne“ ein neues Veranstaltungswochenende in Werdohl statt. Der Samstag dreht sich rund ums Rad und wird organisiert durch die Stadt Werdohl, das Sofortprogramm Innenstadt begleitende Zentrenmanagement sowie die Innenstadt-Arbeitsgruppe „Veranstaltungen“. Am Sonntag werden die Lenneleute Aktivitäten am Kletterfelsen anbieten.

Werdohl – Groß Werbung hat es für die Veranstaltung bis jetzt nicht gegeben. Andreas Haubrichs von der Wirtschaftsförderung betont im Gespräch mit der Redaktion aber, dass die Planung schon seit längerem läuft – und das maßgeblich in Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen.

Mitgewirkt haben hier Mitglieder aus der Arbeitsgruppe „Veranstaltungen“, die im vergangenen Jahr im Rahmen des „Sofortprogramms Innenstadt“ als eine von drei Gruppen aus der Innenstadtbeteiligung hervorgegangen ist (wir berichteten). „Wir haben uns mehrmals getroffen“, berichtet Haubrichs von guten Zusammenkünften, bei denen auch Ideen auf den Tisch gekommen seien, die die Profis so nicht auf dem Schirm gehabt hätten.

Starten wird der Samstag ab 12 Uhr mit einem Fahrradflohmarkt auf dem Parkplatz an der Goethestraße. Hier können Bürgerinnen und Bürger Fahrräder und jegliches zum Radfahren passendes Zubehör – beispielsweise Helme, Fahrradbekleidung, -computer oder -protektoren – unter die Leute bringen. Das Angebot steht allen nichtgewerblichen Trödlern offen. Um eine Anmeldung unter der E-Mail-Adresse innenstadt@werdohl.de wird gebeten mit Namen und Angaben, was verkauft werden soll. Wohlgemerkt: Auch spontan am Samstag kann noch mitgemacht werden. Durch mehr Anmeldungen würde aber die Planung erleichtert, so Haubrichs.

Geben wird es an dem Samstag – ebenfalls auf dem Parkplatz an der Goethestraße – einen Fahrradparcours, auf dem mit dem eigenen Fahrrad die persönliche Geschicklichkeit getestet werden kann. Auch könne man hier versuchen, auf einem verrückten „Spaßrad“ – etwa ein Fahrrad mit unterschiedlich großen Rädern – eine Runde zu fahren.

Um 14 Uhr wird Bürgermeister Andreas Späinghaus die Urkunden des Stadtradelns 2023 an die diesjährigen Gewinner überreichen.

Abgerundet wird das Samstags-Angebot durch mehrere Fußballaktionen wie eine Shootout-Radarschussanlage, eine Fußballdartscheibe sowie einen Menschenkicker. Freuen können sich Kinder zudem auf die „größte aufblasbare Baustelle der Welt als Hüpfburg und Abenteuerspielplatz“, wie es in der Ankündigung heißt. Die Höhe wird mit 9,50 Metern angegeben.

Enden soll die Veranstaltung am Samstag gegen 18 Uhr.

Musik wird es nicht geben, wie Haubrichs erklärt. Denn entstehen solle kein zweites Stadtfest. Für die Verpflegung ist aber natürlich gesorgt. Der Förderverein der Albert-Einstein-Gesamtschule (AEG) wird unter anderem den Grill anschmeißen, so Haubrichs.

Auch am Tag später, wenn sich das Geschehen von 14 bis 18 Uhr an den Kletterfelsen verlagert, wird für die Verpflegung gesorgt sein.

Organisiert wird der zweite Veranstaltungstag durch die Lenneleute. Auf dem Programm steht unter anderem die Einweihung der neuen Boule-Bahn, die gewiss reichlich ausgetestet werden kann. Daneben lädt die Kletterwelt Sauerland zum Schnupperklettern am Kletterfelsen ein.

Das Organisationsteam freut sich auf viele Gäste und hofft auf gutes Wetter. „Wenn das Wochenende gut ankommt, dann werden wir es vielleicht wiederholen – mit dem gleichen Thema, aber mit anderen Angeboten“, ist Haubrichs optimistisch für die Veranstaltungspremiere.

Weitere Infos

Weitere Infos zu den beiden Tagen gibt es auf der Internetseite www.aktiv-an-der-Lenne.de.