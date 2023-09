„Positiv überrascht“: Aktiv an der Lenne soll auch 2024 stattfinden

Von: Michael Koll

Teilen

Der Fahrradaktionstag ist laut der städtischen Kulturbeauftragten Fabienne Glänzel ein voller Erfolg gewesen und soll folglich im kommenden Jahr wieder stattfinden. © KOLL

Ein voller Erfolg war die zweitägige Veranstaltung „Aktiv an der Lenne“ auf dem Goetheparkplatz. „Wir waren positiv überrascht, wie viele Menschen – vor allem am Samstag – die Veranstaltung besucht haben“, erklärte jetzt die städtische Kulturbeauftragte Fabienne Glänzel.

Werdohl – „Besonders gefreut hat es uns, wie viele mit dem Fahrrad in die Innenstadt gekommen sind“, fügte sie hinzu. „Beide Tage – auch der Sonntag – wurden echt gut angenommen.“

Bei einer gänzlich neuen Veranstaltungsform sei ein solcher Zuspruch keinesfalls selbstverständlich. Durchgeführt wurde diese erste Auflage eines Aktionstages, der nicht nur das Zweirad ins Blickfeld rücken sollte, sondern Bewegung im Allgemeinen, mit Fördergeldern aus dem „Sofortprogramm Innenstadt NRW“, erläuterte Glänzel.

„Die begleitende Schnupperveranstaltung am Kletterfelsen wurde ja bereits vorher schon häufiger durchgeführt“, ergänzte sie. „Doch auch diese fand nun nach der Corona-Pandemie erstmals wieder statt – und wurde von den Lenne-Leuten mit einem frischen Wind versehen.“

Besonders betonte Glänzel, „dass nicht nur Andreas Haubrichs und ich – als Vertreter der Stadt – diese Premiere für ‘Aktiv an der Lenne’ zu verantworten hatten“. Sie unterstrich, „dass sich Werdohler Bürger ehrenamtlich in ihrer Freizeit Gedanken gemacht haben, wie die Stadt mit mehr Leben gefüllt werden kann“.

Ohne diese Helfer wäre die Zwei-Tages-Veranstaltung nicht so erfolgreich gewesen, meint die Kulturbeauftragte. Diese Mitstreiter-Riege bestand aus unorganisierten Bürgern, aus Mitgliedern des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) sowie Mitgliedern einiger Ratsfraktionen.

„Der Fahrradparcours sowie die Spaßräder haben für viel Begeisterung bei Groß und Klein gesorgt, und auch die Hüpfburg und die Fußballmodule wurden viel genutzt“, freute sie sich im Nachgang der Veranstaltung. „Der Platz und der angrenzende Spielplatz waren die ganze Zeit über gut gefüllt.“

So sei es möglich gewesen, die Wünsche der Organisatoren erfüllt zu sehen: „Wir wollten, dass die Menschen zusammenkommen, sich treffen, Geselligkeit pflegen, Gespräche führen und Spaß miteinander haben. Und genau das ist auch geschehen.“

Folglich sei es eine logische Konsequenz, „diesen Tag im kommenden Jahr abermals in Verbindung mit einem Schnupperklettern an der Altenaer Straße und wieder unter dem Motto ‘Aktiv an der Lenne’ durchzuführen“, stellte Glänzel nun fest.