Eine Schubkarre für den Drachenkönig: Dorffest in Kleinhammer äußerst gut besucht

Freuten sich über den ersten Platz beim internationalen Schubkarrentreffen in Kleinhammer: Laura Thelen (links), Larissa Zündorf (3. von rechts) und ihr Team mit der märchenhaften Schubkarre. © VIEREGGE

Fantasievoll gestaltete Schubkarren, tolle Preise und ein Shanty-Chor: Bereits zum 56. Mal organisierte der 2. Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Werdohl das Dorffest in Kleinhammer. Und es war wie immer ein voller Erfolg. Drei Tage lang feierten alle ihr „Fest mit Freunden“, denn es gäbe kaum jemanden auf dem Platz, den man nicht kenne, freute sich Reinhard Kaldeich über die zahlreichen Gäste.

Werdohl – Eine feste Größe im Jahr wie anderswo das Schützenfest, kommen viele Weggezogene eigens für das Dorffest wieder nach Hause, um sich vor allem am Freitagabend zum ausgiebigen Feiern und Klönen zu treffen. Zur Party am Samstag würden auch viele von außerhalb dazukommen. „Wir waren positiv erschlagen von der Resonanz“, fasst Markus Jacobi den Abend zusammen, zu dem ein DJ die passende Musik lieferte.

Am Sonntagvormittag gab der Shanty Chor Werdohl eine ausgiebige Kostprobe seines Könnens. Von „Weiße Segel“ über „La Paloma“ bis zu Hans Albers' „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ boten die Sänger ein breites Repertoire.

Der Besucherstrom war an allen drei Tagen so groß, dass sich die Organisatoren des Dorffestes „positiv erschlagen“ fühlten. © Privat

Neben dem Platzkonzert fand dann auch das 3. internationale Schubkarrentreffen statt. Reinhard Kaldeich, Mitglied der Ehrenabteilung und Unterstützungseinheit der Freiwilligen Feuerwehr, setzte diese Idee erstmals im Jahr 2019 in die Tat um, als er zum Fest fünf selbst gestaltete Schubkarren als Dekoration mitbrachte. Im zweiten Jahr beteiligten sich auch Einzelhändler und ein Supermarkt an der Aktion, griffen jeweils ein aktuelles Thema auf – wie zum Beispiel die Knappheit von Öl und Mehl – und stellten den Schubkarreninhalt dann auch für die Verlosung zur Verfügung.

Drachenkönig und Feuerwehr-Station

Die privat gestalteten Schubkarren wurden dem Publikum einzeln vorgestellt, das am Ende per Handzettel den Sieger ermittelte. Das Team von Laura Thelen und Larissa Zündorf wurde für ihre märchenhafte Idee um einen Drachenkönig mit dem 1. Platz belohnt. Lennart Winter war über den 2. Platz für seinen Lego-Feuerwehreinsatz zu Tränen gerührt. Den 3. Platz teilte sich Axel Tebrün für sein Brückenbauprojekt mit Patrick Gering für die Sitzgelegenheit inklusive Stehtisch, Sonnenschirm und Getränkehalter.

Der Shanty Chor Werdohl bereicherte den Festsonntag in Kleinhammer. © Privat

„Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Wir wollen einfach Spaß haben, fröhlich sein und ein bisschen Ablenkung bieten“, erklärt Kaldeich die witzige Idee. Und anstatt von Pokalen gab es stilecht eine kleine Schubkarre im Einmachglas.

Fester Bestandteil des Festes ist außerdem die Verlosung, zu der die umliegenden Firmen immer hochwertige Sachpreise spenden. Begehrt waren natürlich die Grills von Enders, außerdem ein Rattanhochtisch mit Stühöen sowie ein Feuerkorb. Letztere konnten dank der großherzigen Spenden gewerblicher wie auch privater Sponsoren erworben werden. Darüber hinaus fanden viele Gutscheine aus privater Hand den Weg in den Lostopf.

„Wir bekommen einfach so viel von den Menschen zurück“, erklärt Markus Jacobi, geplättet von der Spendenbereitschaft der umliegenden Gemeinschaft. Gemeinsam mit Reinhard Kaldeich und der Lottofee Alina führte Jacobi durch die Verlosung. Und wie das unter Freunden so ist, gab es zu jedem Gewinner auch eine kleine Anekdote zu erzählen.

Lennart Winter war sehr über den zweiten Platz gerührt. © Privat

Glück hatten die Gastgeber mit dem Wetter, denn blauer Himmel begleitete das Dorffest am gesamten Wochenende. Gegen die aufkommende Hitze gab es neben reichlich kühlen Getränken und den beliebten Cocktails vor allem ausreichend Sitzplätze im Schatten. Die Kleinen konnten sich auf der Hüpfburg austoben und im Wasser planschen. Die selbst gebackenen Kuchen und Waffeln ließen neben den Grillspezialitäten keine Wünsche offen. Obendrein kamen die Kollegen der anderen Feuerwache samt Einsatzfahrzeug auf eine Stippvisite nach ihrem Übungsdienst vorbei.

Viele ehrenamtliche Helfer

Rüdiger Fenner, Vorsitzender des Festausschusses, zeigte sich sehr zufrieden mit dem Verlauf. Seit etwa 15 Jahren zeichnet er sich verantwortlich für die Organisation des Festes und geht entsprechend entspannt an die ganze Sache heran. „Wir haben ein tolles Team, und durch den festen Termin können wir den groben Rahmen direkt nach dem Abbau schon wieder für das nächste Jahr bestellen“, erklärt Fenner.

Die mobile Sitzgelegenheit von Axel Tebrün sowie das Brückenbauprojekt von Patrick Gering landeten gemeinsam auf dem dritten Platz. © Agentur

Neben den 32 Aktiven der Feuerwehr helfen auch die Ehefrauen und Familien tatkräftig mit, wobei vor allem die letzten vier Wochen ziemlich stressig gewesen seien. Und wäre Corona nicht gewesen, stünde in zwei Jahren auch schon das Jubiläum an. Nun findet dieses 2027 statt, und die nächste Riege in den Reihen der Feuerwehr würde bereits angelernt, um den Staffelstab von Fenner irgendwann zu übernehmen. VIEREGGE

Dem Nachwuchs wurde viel geboten: Neben Austoben auf der Hüpfburg konnten die Kinder auch ein Feuer löschen. © Privat