Unvergesslicher Nachmittag

Werdohl - Gelungene Premiere: Das erste Picknick-Konzert der Musikschule Lennetal an der Lennepromenade zog mehr als 70 Zuschauer an. Und diese waren nach 75 Minuten mit der Pop-Gesangsklasse unter der Leitung von Patricia Vivanco restlos begeistert. So freute es die Gäste dieses besonderen Konzertes auch sehr, als Musikschulleiter Armin Sommer zum Schluss versprach: „Dies wird nicht das letzte Picknick-Konzert gewesen sein.“