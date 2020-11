Kleinlaster-Fahrer streift Polizeiauto auf ganzer Länge - Fahrerflucht

In Werdohl war ein Streifenwagen der Polizei jetzt in einen Unfall verwickelt.

Ein Streifenwagen der Werdohler Polizeiwache war am Donnerstag während einer Einsatzfahrt in einen Unfall verwickelt. Der Verursacher flüchtete anschließend.

Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, fuhr der Streifenwagen gegen 17.40 Uhr „im Rahmen einer Sonder- und Wegerechtsfahrt“ auf der Versestraße (B 229) in den Baustellenbereich in Kleinhammer ein. Um den Gegenverkehr passieren zu lassen, hielt das Polizeiauto im Baustellenbereich in Höhe einer Bushaltestelle.

Hierbei streifte ein entgegenkommender Kleinlaster mit blauer Plane den Streifenwagen an der gesamten rechten Fahrzeugseite. Im hinteren rechten Kotflügelbereich entstand ein tiefer Riss im Streifenwagen. Der Sachschaden liegt bei rund 3000 Euro. „Der Klein-LKW entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben“, heißt es in der Mitteilung der Polizei abschließend.

Kontakt: Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02391/91990 entgegen.