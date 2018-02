Ungewöhnliche Rettungsaktion in Werdohl

Reh fällt in Swimmingpool

+ Polizei Märkischer Kreis

Werdohl - Ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei in Werdohl: Gegen 23.45 Uhr am Montagabend bemerkte ein Anwohner der Borgheller Straße ein Reh, das in einen Swimmingpool gefallen war. Das Tier konnte sich nicht aus eigener Kraft aus seiner Lage befreien.