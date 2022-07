Polizei spricht Mann an, der wird sofort aggressiv: Festnahme

Von: Maximilian Birke

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Ein Zeuge informierte die Polizei am frühen Sonntag, gegen 4 Uhr am Morgen, darüber, dass ein laufendes und offen stehendes Auto alleine in der Hammerstraße stehe. Kurz darauf eskalierte die Situation.

Werdohl - Durch die bereits wenig später eintreffenden Beamten konnte ein augenscheinlich alkoholisierter 36-Jähriger nahe des Fahrzeugs angetroffen werden. Als die Polizisten ihn ansprachen, reagiert er sofort aggressiv und beabsichtigte sich auf den Fahrersitz des Autos zu begeben.

Die Polizisten mussten dazwischen gehen. Als Reaktion darauf ballte der Mann die Fäuste und lief auf eine Polizistin zu. Er wurde daraufhin überwältigt und gefesselt. Währenddessen beleidigte er die Einsatzkräfte fortlaufend. Da der Mann über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügte, wurde er vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Die Polizeibeamten blieben unverletzt.