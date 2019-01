Zeugen gesucht für Schüsse am Silvesterabend

+ © Polizei Das Projektil hat im Küchenfenster einer Wohnung am Klosterweg ein Loch hinterlassen. © Polizei

Werdohl - Bei den Ermittlungen zu den auf zwei Wohnungen in einem Haus am Klosterweg abgegebenen Schüssen tappt die Polizei auch nach vier Tagen offenbar noch völlig im Dunkeln. „Bisher haben sich keine Zeugen gemeldet“, sagt Polizei-Pressesprecher Marcel Dilling am Freitag auf Nachfrage.