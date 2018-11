Familienstreit in Werdohl eskaliert: Polizei mit starken Kräften vor Ort

27-Jähriger soll seine Frau geschlagen und mit Messer bedroht haben

+ © von der Beck Ein größeres Polizei-Aufgebot war am Mittwochnachmittag im Einsatz. © von der Beck

Werdohl - Ein größeres Polizei-Aufgebot war am Mittwochnachmittag in der Straße "In der Hartmecke" im Einsatz. Die Beamten mussten einen Familienstreit schlichten, der offenbar eskaliert war.