19-jähriger Werdohler von mehreren Männern verprügelt

Werdohl - Bei einer Schlägerei in der Werdohler Innenstadt ist am frühen Sonntagmorgen ein 19-jähriger Werdohler verletzt worden. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt und die näheren Umstände geschildert. Sie ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Nach Darstellung der Polizei soll der Werdohler gegen 5 Uhr am Sonntagmorgen in eine Auseinandersetzung mit mehreren Männern geraten sein. Als die alarmierten Beamten am Ort des Geschehens eingetroffen seien, sei eine männliche Person, die gerade noch auf den 19-Jährigen eingeschlagen habe, in Richtung Bahnhofstraße davongelaufen. Der Werdohler sei mit leichten Verletzungen zurückgeblieben. Der 19-Jährige habe angegeben, zuvor von mehreren Personen getreten und geschlagen worden zu sein, berichtete die Polizei weiter. Der vermutliche Haupttäter wird als 23 bis 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß und von durchschnittlicher bis schlanker Statur beschrieben. Er soll mittellange, bis über die Ohren reichende und leicht gewellte, dunkle Haare, einen Drei-Tage-Bart am Kinn, und einen leichten Schnäuzer gehabt haben. Bekleidet gewesen sei er mit einer dunklen Lederjacke. Auffällig sei eine Platzwunde im Bereich der Augenbrauen gewesen. Weitere Täter hätten unerkannt fliehen können, teilte die Polizei weiter mit. Bei diesen soll es sich nach Angaben des verprügelten Werdohlers um „Lüdenscheider“ gehandelt haben. Vor Ort gewesen sei ebenfalls ein Zeuge, der die eintreffenden Polizisten fortwährend beleidigt habe, aber keinerlei Angaben zur Sachverhaltsklärung haben machen können, berichtete die Polizei außerdem. Da der sich nicht beruhigt, sondern die Beamten weiter beleidigte habe, sei er der Polizeiwache Lüdenscheid zugeführt worden. Zeugen des Vorfalls bittet die Polizei, sich auf der Wache Werdohl (Tel. 0 23 92/9 39 90) zu melden.