So plant die Frauenhilfe den Neubau in Werdohls Zentrum

+ © Schaarschmidt Architekten So soll der Neubau einmal aussehen: Die Abbildung zeigt den Neubau der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen aus Richtung Jahnstraße. Der winkelförmige Bau umschließt einen kleinen, gartenähnlich angelegten Hof. © Schaarschmidt Architekten

Werdohl - In der zweiten Hälfte des Jahres 2021 könnte die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen ihre neue Einrichtung für psychisch behinderte Menschen auf dem Grundstück der alten Jahn-Turnhalle in Betrieb nehmen. Das ging aus den Ausführungen von Sozialarbeiter Jörn Hackbusch, Leiter des Hauses Wegwende in Werdohl, und Architekt Dieter Schaarschmidt im Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung hervor.