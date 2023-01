Polizei stoppt Auto voller Drogen und Waffen

Von: Christos Christogeros

Der Fahrer des PKW hatte unter anderem Amphetamin vor Fahrtantritt konsumiert. Im Inneren des Fahrzeugs fand die Polizei unter anderem unversteuerte Zigaretten. © Archiv

Volltreffer der Polizei: Beamten hielten am Sonntag in Werdohl einen PKW voller Drogen und Waffen an. Doch für die Polizisten gab es noch mehr zu „entdecken“.

Werdohl - Ein PKW voller Drogen, unversteuerter Zigaretten und Waffen hielten Polizisten am Sonntag gegen 1.40 Uhr am Nordheller Weg in Werdohl an. Wie die Polizei berichtet, kam den Beamten im Rahmen der Kontrolle Marihuana-Geruch aus dem Inneren des Mercedes entgegen.

Darüber hinhaus habe es beim 41-jährigen Olper Anzeichen für Betäubungsmitteleinfluss gegeben. Entsprechende Drogenvortests verliefen positiv auf Amphetamin, Metamphetamin und MDMA (Partydroge). Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe auf der Polizeiwache, die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt.

Unversteuerte Zigaretten

Doch für den 41-Jährigen kam es noch dicker: Bei der Durchsuchung des Mercedes fanden die Polizisten außerdem 16 Stangen mutmaßlich unversteuerter Zigaretten, insgesamt sechs zugriffsbereite Messer (darunter Klapp- und Küchenmesser) sowie eine Dose mit Marihuana. Auch hierzu wurden Anzeigen, unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, gefertigt.