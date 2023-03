Neues aus dem Geschäftsleben: Pfotenhaus belebt die Innenstadt

Von: Michael Koll

Ernährungsberaterin Saskia Müller mit ihrer vier Monate alten Australian-Shepard-Hündin Luana. © koll

Eine gute Nachricht für Werdohl und seine Bewohner: Das Stadtzentrum wird wiederbelebt – womöglich vorzugsweise von Vierbeinern. Die 29-jährige Saskia Müller hat an diesem Freitag, 3. März, im ehemaligen Schuhgeschäft Brockhaus an der Freiheitstraße 5 ihr eigenes Geschäft eröffnet, das Pfotenhaus.

Werdohl – Als die junge Frau vor gut einem Jahr mit einer Online-Ausbildung an einer Wiener Schule begann, dachte sie zunächst an einen Nebenerwerb. Dann legte Müller Ende Juni vorigen Jahres ihre Prüfung zur Hundeernährungsberaterin an der österreichischen Dogtisch Academy ab – und die Dinge nahmen ihren Lauf.

Gut ein halbes Jahr später hat Müller, die gebürtig aus Moers stammt und vor mehr als zehn Jahren ihrem heutigen Ehemann zuliebe ins Sauerland kam, so viele Kunden, dass die gelernte Einzelhandelskauffrau ihren ursprünglichen Beruf aufgibt und sich mit dem Pfotenhaus selbstständig macht.

Auf gut 140 Quadratmetern Ladenfläche bietet Müller nicht nur ihre Beratungen an, sondern auch beinahe alles, was es für Hunde sonst noch gibt. Dazu gehört in erster Linie Fertig- und Barf-Futter. Die Abkürzung Barf steht für „biologisch artgerechte Roh-Fütterung“. Müller erklärt: „Es geht also um rohes Fleisch, welches ich tiefgefroren anbiete.“

Darüber hinaus gibt es im Pfotenhaus Zubehör von Leinen und Hundegeschirr bis hin zur Kleidung für den Vierbeiner. Auch Leckerlis, Spielzeuge und Snacks für zwischendurch stehen in den Regalen des neuen Geschäftes in der Fußgängerzone.

In der oberen Etage des Ladenlokals stehen derzeit nur die Tiefkühltruhen für das Futter. Dort sind noch etwa 60 Quadratmeter ungenutzte Fläche. Müller kann sich gut vorstellen, „dass dort etwa noch ein Hundefriseur einzieht“ – eine der wenigen Dienstleistungen rund um des Deutschen zweitliebsten Haustiers (nach der Katze), die die 29-Jährige nicht anbietet. „Wenn jemand Interesse hat, sich dort noch einzumieten, kann er sich einfach im Pfotenhaus melden“, ruft die Unternehmensgründerin auf.

Das Pfotenhaus wird montags bis samstags vormittags von 9 bis 13 Uhr geöffnet haben, nachmittags (außer Mittwoch und Samstag) von 15 bis 18 Uhr. Individuelle Terminabsprachen – etwa für sogenanntes Private Shopping, also wenn ein Hund, der nicht sozialverträglich ist, mit ins Geschäft gebracht werden soll – sind möglich über Tel. 01 76 / 84 18 76 75 sowie per E-Mail an saskiapfotenhaus@web.de.