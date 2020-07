Pflegeschule auf dem Riesei startet mit drei Klassen

Die Werdohler SPD schaute sich das Werdohler Hauptschulgebäude an, in dem Kerstin Liebeskind (vorne) im Oktober mit ihrer Pflegeschule starten möchte.

Werdohl – Statt mit zwei Klassen, wie bisher geplant, wird die Pflegeschule Liebeskind Care Akademie von Kerstin Liebeskind zum 1. Oktober sogar mit drei Klassen zu je 25 Schülern starten.

Die Umbauarbeiten in der ehemaligen Hauptschule auf dem Riesei, in welcher die Pflegefachschule errichtet wird, beginnen in Kürze. Mitte September sollen die Möbel geliefert werden.

Die Nachfrage an Ausbildungswilligen ist also vor dem offiziellen Start bereits enorm. „Auch die Weiterbildungsangebote werden sehr gut angenommen“, teilt Uwe Liebeskind, Ehemann von Unternehmensleiterin Kerstin, mit. Die Herrichtung der Räume gestalte sich in Corona-Zeiten allerdings schwierig. „Es wird eng, aber wir schaffen das“, versichert er.

Die Werdohler SPD besichtigte mit einer großen Delegation bereits das vormalige Hauptschulgebäude und ließ sich vom Ehepaar Liebeskind die geplanten Umbaumaßnahmen erläutern. Bürgermeister-Kandidat Andreas Späinghaus lobte: „Da initiieren Sie etwas, das in Werdohl was ganz Neues ist.