Pflanzkonzept soll für mehr Lebensqualität in Werdohl sorgen

Werdohl - Der Kleine Fuchs, der Admiral und der Schornsteinfeger sollen sich demnächst in der Innenstadt heimisch fühlen. Diese Schmetterlinge könnten unter anderem in der Bepflanzung mit dem vielversprechenden Titel „Feuerwerk der Farben“ auf dem Colsman-Platz einen reich gedeckten Tisch vorfinden.

Für das neue Gestaltungs- und Pflanzkonzept für die Innenstadt wurden in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund Deutschland (Nabu) vor allem insektenfreundliche Pflanzen ausgewählt, die Schmetterlingen, Bienen und anderen Insekten als Nahrungsgrundlage dienen. In der Vorlage für den Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung, der am Montag, 25. Juni (17 Uhr, Rathaus) tagt, wird das Konzept vorgestellt.

Nahrungsgrundlage für Schmetterlinge

Es solle gleichermaßen für Besucher und Bewohner eine Erhöhung der Lebens- und Aufenthaltsqualität erzielt werden. Bevor die Pflanzen ausgewählt wurden, seien die einzelnen Standorte unter anderem hinsichtlich der Bodenqualität und der Lichtverhältnisse untersucht worden.

„Insgesamt ergibt sich durch die Umgestaltung der Beete zu allen Jahreszeiten ein neues und wunderschönes Innenstadtambiente“, verspricht die Verwaltung. So solle das „Feuerwerk der Farben“ auf dem Colsman-Platz im Mittelpunkt stehen. „Hier, in den zwei größten Beeten am Brunnen, treffen sich all die Farben wieder, die zuvor Ton in Ton in Farbverläufen an der Freiheitstraße, Neustadtstraße und Bahnhofstraße verwendet worden sind“, heißt es in der Vorlage.

Farbverlauf von Grün bis zu Pink

Für die Beete an der Freiheitstraße ist ein Farbverlauf von dunklem zu hellem Grün, über leuchtendes Pink zu Rosa und Silber vorgesehen. An der Bahnhofstraße sollen die Farben von „sonnigem Gelb über leuchtendes Orange bis hin zu dezentem Rotbraun“ reichen. Die Beete an der Neustadtstraße sollen, mit Blick auf den Blauregen vor Ort, in Blautönen, Silber und Violett gestaltet werden. Sollten die Ausschuss- und Ratsmitglieder den Vorschlag befürworten, könnte im Herbst mit den Pflanzarbeiten begonnen werden.

+ Bürgermeisterin Silvia Voßloh ist überzeugt, dass die geplante Bepflanzung bei den Werdohlern sehr gut ankommt. © Witt

Für die Umsetzung des Konzeptes hat die Verwaltung insgesamt circa 16 500 Euro veranschlagt – wobei die Kosten für die Bepflanzung in Höhe von 4000 Euro durch einen Sponsor übernommen werden. „Dafür konnten wir die Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis gewinnen“, berichtete Bürgermeisterin Silvia Voßloh.

Schulen und Kitas beteiligen sich

Die Pflanzarbeiten, die laut Vorlage mit circa 12 500 Euro zu Buche schlagen, sollen von den Mitarbeitern des Bauhofes übernommen werden. Diese Mittel stünden im Rahmen der inneren Verrechnung zur Verfügung. Diesem einmaligen Mehraufwand stünden geringe Aufwendungen für die Pflege in den kommenden Jahren gegenüber, schreibt die Verwaltung.

Farbenfroh wird es aber nicht nur in der Innenstadt: Auf Anregung von Bürgermeisterin Silvia Voßloh und in Zusammenarbeit mit dem Nabu beteiligen sich zahlreiche Werdohler Kindergärten, Schulen, das Jugend- und Bürgerzentrum sowie der Türkische Elternverband an einem Projekt zum Thema „Schmetterlingswiesen“: Auf den neu eingesäten Flächen sind bereits die ersten Blüten zu sehen.