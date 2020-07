Pater Irenäus geht von der Menge gesegnet

+ © Volker Heyn Der bewegendste Moment im Gottesdienst am Sonntagmittag: Pater Irenäus kniet demütig vor dem Altar nieder und wird von der ganzen Festgemeinde gesegnet. Das war sein persönlicher Wunsch auf die Frage: „Wer segnet mich?“ © Volker Heyn

Werdohl/Neuenrade – Rund 200 Christinnen und Christen aus den Städten Werdohl und Neuenrade haben am Sonntag während einer zweieinhalbstündigen Messe an der Lennepromenade Abschied von Pfarrer und Pater Irenäus Wojtko genommen. Wojtko lebte 17 Jahre in Werdohl im Kloster, sein franziskanischer Orden sendet ihn jetzt nach Walldürn.