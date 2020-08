Feuerwehr: Einsatz mit Drehleiter in der Innenstadt

Werdohl – Für großes Aufsehen sorgte am Freitagmorgen ein Einsatz des Löschzuges Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werdohl. Denn im Rahmen einer Tragehilfe stand das große Drehleiterfahrzeug in der Innenstadt auf dem Alfred-Colsman-Platz.

Zuvor war der Rettungsdienst aufgrund eines medizinischen Notfalls in eine Wohnung eines Hauses an der angrenzenden Bahnhofstraße gerufen worden. Dort musste eine Person reanimiert werden. „Für die weitere Behandlung musste der Mann in ein Krankenhaus gebracht werden. Um ihn möglichst schonend und ohne viele Treppenstufen in den Rettungswagen zu bekommen, wurden wir mit der Drehleiter gerufen“, sagte Wehrleiter Kai Tebrün auf Anfrage der Redaktion.

Die Einsatzkräfte stellten Sichtschutzwände auf und befestigten eine spezielle Trage am Korb der Drehleiter, so dass der Patient sicher und ohne Erschütterungen aus seiner Wohnung in den Rettungswagen gebracht werden konnte. „Der Einsatz wurde von vielen Schaulustigen beobachtet. Wie so häufig haben einige auch mit dem Smartphone gefilmt. Unsere Arbeit wurde aber nicht behindert“, sagte Tebrün abschließend.