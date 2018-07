Jung und Alt feiern: Partyband QuerBeat hält Stimmung in Werdohl hoch

Werdohl - Den richtigen Mix aus Alt und Neu fand die Band QuerBeat, die am Samstagabend das Festzelt in Wallung brachte mit ihrer Musik. Die Schützen von Werdohler Schützenverein und ihre zahlreichen Gastvereine feierten mit den Musikern aus Hamm in Westfalen.

Funk, Disco, Dance und Chartsmusik: QuerBeat fand den Geschmack der Schützenfestbesucher. Sie spielten Songs von „You’re the one that I want“ von Olivia Newton-John und John Travolta, über „Zusammen“ von den Fantastischen Vier feat. Clueso, „Night Fever“ von den Bee Gees, „No Roots“ von Alice Merton und „This is the rhythm of the night“ von Corona bis hin zu „Chöre“ von Mark Forster.

Da erinnerten sich die einen an ihre Jugend in den 70er-Jahren, die anderen erkannten Lieder aus dem aktuellen Radioprogramm wieder. Gemeinsam tanzten sie vor der Bühne und bejubelten die Band.

Seinen hochfeierlichen Moment erlebte der Samstagabend kurz zuvor mit dem Großen Zapfenstreich. Im Zelt war es mucksmäuschenstill, als die Musiker spielten. Bei der Nationalhymne sangen die meisten mit.

Werdohl hört nicht auf zu feiern Zur Fotostrecke

Noch vorher hatte Ober-Schütze Andreas Schreiber die Gastvereine – namentlich – begrüßt. Er tat dies, wie er ausdrücklich betonte, trotz der neuen Datenschutzgrundverordnung und fügte in Richtung der anderen Vereine hinzu: „Mein Einverständnis gebe ich Euch bereits heute: Mich und unseren Werdohler Schützenverein könnt Ihr gerne auch weiterhin namentlich nennen und grüßen.“

Als ehemaliger Jugendleiter versäumte er aber auch, dem Werdohler Schützennachwuchs ins Stammbuch zu schreiben, dass er hoffe, dass in den kommenden Jahren wieder genügend Kandidaten für einen Jungschützenkönig zur Verfügung stünden. Das liege ihm noch besonders am Herzen, unterstrich der Vereinsvorsitzende.

Dann wünschte Schreiber zum Schluss seines Grußwortes allen Anwesenden viel Spaß beim Feiern, „jetzt, wo andere derzeitige Großveranstaltungen ja kürzlich völlig uninteressant geworden sind“.