Der Yeti wird auch wieder da sein: Schneesturmparty am Riesei

Von: Volker Griese

Der Yeti wird wieder dabei sein, wenn am 4. März im Festsaal Riesei die Schneesturmparty des Werdohler Schützenvereins steigt. Jetzt hat der Vorverkauf dafür begonnen. Archi © Koll

Dass es Anfang März in hiesigen Breitengraden noch einen Schneesturm mit eisigen Temperaturen geben wird, ist eher unwahrscheinlich. Der Werdohler Schützenverein (WSV) möchte aber für ein solches Wetterereignis sorgen – im übertragenen Sinn, versteht sich. Am Samstag, 4. März, soll im Festsaal Riesei wieder eine Schneesturmparty steigen.

Werdohl – Das neue Partyformat hatte der WSV erstmals Anfang Februar 2020 präsentiert, noch kurz bevor sich das Corona-Virus ausbreitet. Die Premiere wurde durchaus ein Erfolg, aber die Einschränkungen während der Pandemie verhinderten zwei Jahre lang eine Wiederholung. Und auch jetzt gehen die Schützen noch auf Nummer sicher: Sie verschieben die Party vom ursprünglich geplanten Termin Anfang Februar um vier Wochen in Richtung Frühjahr. „Damit berücksichtigen wir etwaige Winterkrankheitsängste“, begründete Oberst Andreas Schreiber diese Maßnahme.

Probleme bereitete dann noch die Beschaffung der Eintrittsbändchen: „Der Hersteller konnte die gewohnten Silikonbändchen nicht rechtzeitig liefern, deshalb wird es diesmal normale Eintrittskarten geben“, berichtete Schreiber. Diese Tickets seien mit etwas Verzögerung nun auch endlich eingetroffen, weshalb der Vorverkauf in dieser Woche habe beginnen können.

Am 2020 erfolgreichen Konzept der Schneesturmparty haben die Schützen nicht viel verändert. „Für tolle Stimmung im lichttechnisch ordentlich aufgerüsteten Festsaal Riesei sorgen auch dieses Mal wieder DJ License und DJ Dirk Weiland“, verspricht Schreiber. Die beiden Lüdenscheider sollen dem Partyvolk mit aktuellen Charts-Hits, Gassenhauern aus vergangenen Jahrzehnten, Mitmach-Songs sowie Schlager- und Neue-Deutsche-Welle-Dauerbrennern einheizen. Mitten im Saal wird deine Tanzfläche eingerichtet, darum herum kann gefeiert werden.

Zum weiteren Angebot gehören auch dieses Mal wieder eine Cocktailbar und ein Snackangebot, für das der Werdohler Foodservice Kohlhage sorgen wird. Und auch der Yeti wird wieder dabei sein. Bei der Schneesturmparty vor drei Jahren schwitzte WSV-Geschäftsführer Thomas Reiche im Kostüm des Fabelwesens aus dem Himalaja.

Jetzt hat der Vorverkauf für die winterliche Sause begonnen. Der WSV passt den Eintrittspreis der allgemeinen Teuerungsrate an: Die Eintrittskarten kosten 14 Euro und sind damit 2 Euro teurer als vor drei Jahren. Beim gleichzeitigen Kauf von zehn Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es allerdings einen Rabatt, die sind dann für insgesamt 125 Euro erhältlich.

Die Tickets gibt es zu erwerben im Reise-Club Werdohl (Derwentsider Straße), im Restaurant La Costa (Fritz-Thomée Platz), im Bistro Fábrica (Inselstraße) und in der Gaststätte Zum Spiegel (Bahnhofstraße). Beim Werdohler Schützenverein direkt kann man die Eintrittskarten per E-Mail an info@werdohlersv.de bestellen. „Für die größte gemeldete Gruppe gibt es einen Gutschein für ein Fass Bier“, lockt Oberst Schreiber.

Eine Abendkasse wird es übrigens nur geben, wenn nicht bereits alle Karten im Vorverkauf abgesetzt worden sind. Wer den Party-Schneesturm im März auf keinen Fall verpassen will, ist also gut beraten, sich die Eintrittskarte bereits im Vorverkauf zu sichern. Die Party beginnt um 20 Uhr, Einlass ist bereits ab 19 Uhr.