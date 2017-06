Gäste aus Derwentside in Werdohl

+ © Heyn Die Britin Mary Platten (links) ist die einzige, die seit Beginn des Partnerschaftsprojekt im Jahre 1975 heute noch dabei ist. Am Donnerstag trafen sich die fünf Gäste aus Derwentside mit ihren Werdohler Freunden und mit Bürgermeisterin Silvia Voßloh zum Frühstück. © Heyn

Werdohl - Die Frauen und Männer aus Derwentside, Werdohl und Neuenrade sind alle in die Jahre gekommen. Die Älteste ist um die 80 Jahre, die meisten sind irgendwo in den Siebzigern. Die Jüngste am Tisch gestern im Café Grote im Bahnhof ist Bürgermeisterin Silvia Voßloh. Eines kann man sofort spüren: Hier sitzen lauter gute alte Freunde am Tisch.