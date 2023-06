Packstation setzt auf Sonne: Neuer DHL-Automat in Werdohl

Von: Christos Christogeros

Die neue solarbetriebene Packstation von DHL ist an der der Star Tankstelle in Werdohl zu finden. © Hornemann

Die Deutsche Post hat eine neue DHL-Packstation an der Plettenberger Straße 38 (Orlen Tankstellen, firmiert in Werdohl als Star) ) in Betrieb genommen. Und diese setzt ganz auf Sonne, ist sie doch solarbetrieben, wie das Unternehmen mitteilt.

Werdohl –Die Kapazität des neuen, solarbetriebenen Automaten umfasst demnach 52 Fächer. Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre Pakete abholen, vorfrankierte Sendungen verschicken – und damit aktiv zum umweltfreundlichen Paketversand beitragen. Die App-gesteuerte Packstation kommt dabei ohne Bildschirm aus. Für die Nutzung benötigen Kunden lediglich die kostenlose Post & DHL App.

Die Nutzung des kostenlosen Services Packstation trage zur Reduzierung von CO2-Emissionen sowie des Verkehrs innerhalb von Städten bei. Im Vergleich zu einer Haustür-Zustellung würden bei einer Packstationssendung bei der Auslieferung im Durchschnitt 30 Prozent CO2 eingespart. Denn die Zusteller könnten pro Stopp an der Packstation mehrere Dutzend Pakete abliefern und abholen.

Die App-gesteuerte Packstation benötige kein Display, da der Kunde sie ausschließlich mit seinem Smartphone bedienen könne. „Wir haben die App-gesteuerten Packstationen intensiv getestet. Die Rückmeldungen der Kunden sind sehr positiv und es hat sich gezeigt, dass die allermeisten Packstationskunden mit der Nutzung von Apps auf ihrem Smartphone bestens vertraut sind“, sagt Holger Bartels, Leiter des Multikanalvertriebs Post & Paket Deutschland von Deutsche Post DHL Group.

Da nun keine externe Stromquelle mehr benötigt würde, könnten die DHL Packstationen jetzt auch an Orten aufgestellt werden, wo dies vorher nicht möglich gewesen sei. Wir werden unseren Service damit noch näher zu unseren Kunden bringen und klimafreundlicher machen“, sagt Bartels.

Derzeit biete DHL bundesweit rund 11 500 Packstationen. Nordrhein-Westfalen sei mit rund 2 700 Automaten das Bundesland mit der größten Anzahl an DHL-Packstationen.

Aufgrund der hohen Kundennachfrage wolle das Unternehmen die Zahl der Stationen auf mindestens 15 000 Packstationen erhöhen.

Eine Anmeldung für den Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die Post & DHL App.