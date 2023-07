Ganze Straße aufgerissen: 800.000 Euro für neuen Kanal

Von: Volker Griese

Auch eine alte Trinkwasserleitung aus Stahl ist bei den Kanalbauarbeiten wieder zum Vorschein gekommen. Sie wird nun verschrottet. © Griese, Volker

Die für dieses Jahr größte Einzelbaumaßnahme im Kanalwesen der Stadt geht jetzt auf die Zielgerade: In acht bis neun Wochen soll die Kanal- und Fahrbahnerneuerung Oststraße abgeschlossen sein. Nicht alles ist wie geplant abgelaufen bei diesem Projekt, das sich die Stadt rund 800 000 Euro kosten lässt. Deshalb dauern die Arbeiten auch etwas länger als vorgesehen.

Werdohl – Ursprünglich hatte die Stadt für die Baumaßnahme, bei der der rund 70 Jahre alte Mischwasserkanal aus Steinzeug ersetzt und die marode Fahrbahn erneuert werden sollten, gute vier Monate einkalkuliert. Bis zum 30. Juni sollten die Arbeiten erledigt sein. Nun wird es wohl mindestens Ende August.

Bauingenieurin Nina Hoffmann von der Tiefbauabteilung der Stadtverwaltung erläuterte vor Ort, warum der Zeitplan durcheinandergeraten ist. „Das sehr feuchte Frühjahr hat dafür gesorgt, dass der lehmartige Boden im Untergrund nicht mehr standfest war“, sagte sie. Das sei trotz vorheriger Baugrunduntersuchungen nicht vorhersehbar gewesen, habe aber zur Folge gehabt, dass der Boden abgefahren und durch Schotter ersetzt werden musste.

Außerdem sei das Bauunternehmen überraschend auf eine alte Packlage gestoßen, erklärte Hoffmann weiter. Die Packlage ist eine ziemlich alte Straßenbaumethode: Dabei handelte es sich um größere, hochkant aufgestellte Steinstücke, die anschließend mit Schotter überdeckt wurden. „Diese Steine seien dann abgefahren, in einer Brechanlage zerkleinert und anschließend als Schottermaterial wieder eingebaut worden“, berichtet Hoffmann.

Durch den höheren Aufwand hat sich die gesamte Baumaßnahme zwar um rund 45 000 Euro verteuert, andere Nachteile gebe es aber nicht, versichert Hoffmann: „Das wiederaufbereitete Material ist qualitativ genauso gut wie Neumaterial aus dem Steinbruch. Außerdem sind wir sowieso zunehmend gehalten, nach Möglichkeit Recyclingmaterial zu benutzen.“

Die Kanalbauarbeiten in der Oststraße ziehen sich unerwartet in die Länge. Immer wieder müssen die Arbeiter des Neuenrader Unternehmens Ossenberg auch zu Hacke und Schaufel greifen, weil die Baggerschaufel nicht überall eingesetzt werden kann. © Griese

An der Oststraße haben es Stadt und Bauunternehmen außerdem mit einer „Kuriosität“ zu tun, wie es Hoffmann formulierte: Einige Besitzer der dort in den 1950er- und 1960er-Jahren errichteten Häuser haben ihr anfallendes Regenwasser von den Dächern einfach auf die Straße geleitet, wo es dann nach einer mehr oder weniger kurzen Strecke über die Gullys im städtischen Kanal landete. „Wir können das so nicht mehr dulden“, sagt Nina Hoffmann und verweist auf den Anschluss- und Benutzungszwang, eine kommunalrechtliche Bestimmung, mit der Städte und Gemeinden den direkten Anschluss an das Kanalnetz aus Gründen des öffentlichen Wohls vorschreiben können.

Die Oststraße sei die einzige Straße im Stadtgebiet, in der das nicht durchgehend gegeben sei. Das habe dort unter anderem zu Absackungen im Gehweg in solchen Bereichen geführt, in denen die Regenabflussrohre verlegt worden seien. Im Zuge der Kanalerneuerung werden nun also die bisher nicht ordnungsgemäßen Regenwasserabflüsse auf Kosten der Grundstückseigentümer an den Kanal angeschlossen.

An anderer Stelle können Grundstückseigentümer aber finanziell von den Baumaßnahmen profitieren. Wer bisher vor seiner Grundstücksausfahrt keinen abgesenkten Bordstein hatte, kann den nun auf Antrag – allerdings auch auf eigene Kosten – einbauen lassen. Dennoch: „Wer das jetzt mitmachen lässt, spart etwa ein Drittel der üblichen Kosten“, sagt Hoffmann.

Ansonsten werden an den Gehwegen nur beschädigte Bordsteine ausgetauscht und nicht etwa die gesamten Bürgersteige erneuert. Das gesamte Bauprojekt sei ja eine Reparatur- und keine Baumaßnahme, die nach dem Kommunalabgabenggesetz abgerechnet werden müsse, erläuterte Hoffmann. Deshalb würden die Anlieger dafür auch nicht zur Kasse gebeten, die gesamte Investition vielmehr aus dem städtischen Haushalt beziehungsweise dem Sondervermögen Abwasserbeseitigung bezahlt.

Für rund 800 000 Euro erhält also die gesamte Oststraße einen neuen Abwasserkanal in der Dimension zwischen 200 und 400 Millimeter Durchmesser. Das entspricht im Wesentlichen der Größe des bisherigen Kanals, ist nach Ansicht von Nina Hoffmann für dieses Gebiet auch ausreichend. „Laut unserem Generalentwässerungsplan, der ja erst im vergangenen Jahr fortgeschrieben worden sind, haben wir hier sogar noch ‘Luft’“, versichert die Bauingenieurin. „Es wären sogar noch weitere Anschlüsse möglich, in diesem Gebiet gibt es ja noch einige freie Bauplätze.“

Übrigens: Auch die Straßenbeleuchtung entlang der Oststraße wird im Zuge dieser Bauarbeiten ergänzt. Jetzt sei eine gute Gelegenheit vorhandene Lücken zu schließen, findet Nina Hoffmann.

Arbeiten stehen vor dem Abschluss Die seit April laufenden Kanalbauarbeiten in der Stadionstraße sind mittlerweile abgeschlossen. Nach Auskunft von Nina Hoffmann aus der Tiefbauabteilung der Stadt Werdohl soll dort ab Mittwoch, 5. Juli, asphaltiert werden. Für das Aufbringen von Trag- und Feinschicht auf der rund 400 Meter langen Strecke seien drei bis vier Tage einkalkuliert, sagte Hoffmann. Die Stadt hatte zwischen den Einmündungen Carl-Diem-Straße und An der Repke einen größer dimensionierten Kanal verlegen lassen.