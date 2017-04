Kinderschminken, Fingerfarben und Haarkreide

+ © Ludwig Stolz präsentieren die Kinder ihre Arbeiten. Neben Bumerangs, Anhängern und Dekorationen wurden sogar kleine Tische gefertigt, die die Kinder gleich mit nach Hause nahmen. © Ludwig

Werdohl - Das Ferienspaß-Programm des Jugend- und Bürgerzentrums (JBZ) Werdohl ist zu Ende. Am Freitag hieß es an der Schulstraße ein letztes Mal „Rapunzel meets Dschungelbuch“. Maren Bast, Berufspraktikantin in verschiedenen Jugendeinrichtungen der Stadt Werdohl, blickt zufrieden auf die beiden Wochen zurück.