JBZ Werdohl ist das Zentrum des Universums

+ © Wilczek Mit Leonora Ademay, Praktikantin im Anerkennungsjahr im Rahmen der Erzieherinnenausbildung, konnten die Ferienspaß-Teilnehmer am ersten Tag Planeten für ihr eigenes Universum basteln. © Wilczek

Werdohl - Das Zentrum des Universums liegt in dieser und der kommenden Osterferien-Woche in Werdohl. Zumindest findet unter diesem Motto im Jugend- und Bürgerzentrum (JBZ) an der Schulstraße der Ferienspaß der Stadt Werdohl statt.