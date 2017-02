"Rapunzel meets Dschungelbuch" in den Osterferien

Werdohl - Das Jugend- und Bürgerzentrum an der Schulstraße nimmt ab Montag, 20. Februar, Anmeldungen für das Osterferienprogramm der städtischen Jugendpflege entgegen.

Eltern können ihre Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren an diesem Tag zwischen 16.30 und 18 Uhr persönlich für je eine Ferienwoche anmelden. Anschließend besteht die Möglichkeit, die Kinder dienstags bis freitags von 16 Uhr bis 20 Uhr im JBZ anzumelden

Der Teilnehmerbeitrag beträgt 30 Euro pro Woche und ist bei der Anmeldung in bar zu entrichten. Die verlässliche Betreuung findet täglich von 8 bis 16 Uhr statt, gebracht werden können die Kinder zwischen 8 und 9 Uhr. Verpflegung gibt es in Form von Frühstück, Mittagessen, Snacks und Mineralwasser.

Unter dem Motto „Rapunzel meets Dschungelbuch“ werden themenbezogene Aktivitäten angeboten. Spiel und Spaß stehen wie immer auch auf dem Programm. Das Ferienprogramm findet in zwei Blöcken statt: in der ersten Ferienwoche von Montag, 10. April, bis Donnerstag, 13. April, und in der zweiten von Dienstag, 18. April, bis Freitag, 21. April.