„Träume aus 1001 Nacht“: Rund 40 Tänzerinnen auf der Bühne des Vier Jahreszeiten

Von: Michael Koll

Teilen

Aus dem vorderen Orient zu den amerikanischen Ureinwohnern, vom klassischen Schleiertanz zu indischer Folkore: Den rund 120 Besuchern der zwölften Auflage der Tanzgala „Träume aus 1001 Nacht“ wurde am Wochenende weit mehr als nur klassischer Bauchtanz geboten. Das Restaurant Vier Jahreszeiten verwandelte sich in einen Tanztempel, in dem zahlreiche (Tanz-)Kulturen ihren Platz hatten.

1 / 38 Maroua und Rashalla laden zur orientalischen Tanzgala nach Werdohl © Koll

2 / 38 Maroua und Rashalla laden zur orientalischen Tanzgala nach Werdohl © Koll

3 / 38 Maroua und Rashalla laden zur orientalischen Tanzgala nach Werdohl © Koll

4 / 38 Maroua und Rashalla laden zur orientalischen Tanzgala nach Werdohl © Koll

5 / 38 Maroua und Rashalla laden zur orientalischen Tanzgala nach Werdohl © Koll

6 / 38 Maroua und Rashalla laden zur orientalischen Tanzgala nach Werdohl © Koll

7 / 38 Maroua und Rashalla laden zur orientalischen Tanzgala nach Werdohl © Koll

8 / 38 Maroua und Rashalla laden zur orientalischen Tanzgala nach Werdohl © Koll

9 / 38 Maroua und Rashalla laden zur orientalischen Tanzgala nach Werdohl © Koll

10 / 38 Maroua und Rashalla laden zur orientalischen Tanzgala nach Werdohl © Koll

11 / 38 Maroua und Rashalla laden zur orientalischen Tanzgala nach Werdohl © Koll

12 / 38 Maroua und Rashalla laden zur orientalischen Tanzgala nach Werdohl © Koll

13 / 38 Maroua und Rashalla laden zur orientalischen Tanzgala nach Werdohl © Koll

14 / 38 Maroua und Rashalla laden zur orientalischen Tanzgala nach Werdohl © Koll

15 / 38 Maroua und Rashalla laden zur orientalischen Tanzgala nach Werdohl © Koll

16 / 38 Maroua und Rashalla laden zur orientalischen Tanzgala nach Werdohl © Koll

17 / 38 Maroua und Rashalla laden zur orientalischen Tanzgala nach Werdohl © Koll

18 / 38 Maroua und Rashalla laden zur orientalischen Tanzgala nach Werdohl © Koll

19 / 38 Maroua und Rashalla laden zur orientalischen Tanzgala nach Werdohl © Koll

20 / 38 Maroua und Rashalla laden zur orientalischen Tanzgala nach Werdohl © Koll

21 / 38 Maroua und Rashalla laden zur orientalischen Tanzgala nach Werdohl © Koll

22 / 38 Maroua und Rashalla laden zur orientalischen Tanzgala nach Werdohl © Koll

23 / 38 Maroua und Rashalla laden zur orientalischen Tanzgala nach Werdohl © Koll

24 / 38 Maroua und Rashalla laden zur orientalischen Tanzgala nach Werdohl © Koll

25 / 38 Maroua und Rashalla laden zur orientalischen Tanzgala nach Werdohl © Koll

26 / 38 Maroua und Rashalla laden zur orientalischen Tanzgala nach Werdohl © Koll

27 / 38 Maroua und Rashalla laden zur orientalischen Tanzgala nach Werdohl © Koll

28 / 38 Maroua und Rashalla laden zur orientalischen Tanzgala nach Werdohl © Koll

29 / 38 Maroua und Rashalla laden zur orientalischen Tanzgala nach Werdohl © Koll

30 / 38 Maroua und Rashalla laden zur orientalischen Tanzgala nach Werdohl © Koll

31 / 38 Maroua und Rashalla laden zur orientalischen Tanzgala nach Werdohl © Koll

32 / 38 Maroua und Rashalla laden zur orientalischen Tanzgala nach Werdohl © Koll

33 / 38 Maroua und Rashalla laden zur orientalischen Tanzgala nach Werdohl © Koll

34 / 38 Maroua und Rashalla laden zur orientalischen Tanzgala nach Werdohl © Koll

35 / 38 Maroua und Rashalla laden zur orientalischen Tanzgala nach Werdohl © Koll

36 / 38 Maroua und Rashalla laden zur orientalischen Tanzgala nach Werdohl © Koll

37 / 38 Maroua und Rashalla laden zur orientalischen Tanzgala nach Werdohl © Koll

38 / 38 Maroua und Rashalla laden zur orientalischen Tanzgala nach Werdohl © Koll